«Нафтогаз» знову бере у борг

Тепер вже 500 млн. дол. Боротьба з дефолтом або “відшукування причетного” в особі населення?

Намір НАК «Нафтогаз України» залучити кредит, втім, як і сам вибір лід-менеджера, в особі ABN AMRO Bank N.V., не викликає особливого подиву. На фоні недавнього галасу навколо фінансового стану компанії, що супроводжувався запеклим пікіруванням на вищому урядовому рівні, цей крок виглядає буденною необхідністю. Тим паче, що в епілогу уряд своєю постановою (від 29 квітня №605) таки схвалив можливість залучення цього року іноземних кредитів НАКом. Адже потрібно якось перекривати прогнозований цього року дефіцит коштів компанії в 5,7 млрд. грн. Інша справа, що НАК, залежність якого за довгостроковими зобов`язаннями, якщо вірити березневій доповідній голови СБУ Ігоря ДРІЖЧАНОГО президенту, перевалила за 97% (у 2004-2005 компанія

позичила більш як 4 млрд. грн.), подібно Сізіфу повільно, але впевнено тягне свій «камінь» якщо не до дефолту, то, принаймні, до чогось подібного. Але, мабуть, державні мужі ще бачать якийсь запас міцності в перспективі, нехай навіть якщо перспектива ну просто таки до непристойності непопулярна – чергове підвищення тарифів для населення, бюджетників і тепловиків.Втім, Мінпаливенерго в особі першого заступника міністра Юрія ПРОДАНА погодилося з умовами залучення кредиту, мотивуючи це тим, що уряд схвалив приведення до 1 січня 2007 року цін на газ для населення «до рівня економічно обгрунтованих» (тобто невизначено більших, ніж дозволених з 1 липня 414 грн.

за тис. куб. м. для населення). Навіть міністр фінансів Віктор ПИНЗЕНИК, який неодноразово публічно засуджував необгрунтоване марнотратство Олексія ІВЧЕНКА, відображене в проекті фінплану компанії на цей рік, визнав необхідність даного кредиту, хоча і вказав на те, що ABN AMRO слід було б трохи стримати апетити, і зменшити ставку комісійних до 0,75% із 1,25%, що просять. До речі, в листі

В.ПИНЗЕНИКА, датованому 26 квітня, з приводу узгодження кредиту, крім вимоги про обов`язкове включення в договір положення про те, що він набуває чинності з моменту схвалення Мінфіном, вказано також, що його залучення, зважаючи на зниження кредитних рейтингів НАК «Нафтогаз України» («Fitch Ratings» з рівня ВВ- до В+), є «правильною стратегією» компанії. Забавно, що це зауваження за злою іронією з`явилося якраз за день до того, як сам пан ПИНЗЕНИК на розширеному засіданні уряду одержав жорсткого прем`єрського «прочухана» за зниження кредитних рейтингів НАКу.

Тепер про сам кредит. Спочатку ми згадували, що вибір НАКом ABN AMRO Bank N.V. як кредитора особливого здивування не викликає. У 2004 році ABN AMRO вже надавав компанії послуги з розміщення єврооблігацій на 500 млн. грн. А ось інші потенційні позичальники в особі Deutsche Bank AG. Delfa Investment Bank Limited, Credit Suisse First Boston International, Stanard Bank PLC, CITIGROUP, WestLB AG, Societe Generale, як випливає з листа заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» В.ЛИТВИНА (26 квітня ц.р. №40/1.1-5121) на ім`я міністра палива і енергетики Івана ПЛАЧКОВА, чомусь НАКу прийшлося не до смаку.

І, нарешті, декілька слів про умови кредитування запропонованих ABN AMRO Bank N.V. Індикативні умови передбачають надання річного кредиту двома траншами: кредит А (андеррайтинг ABN AMRO ) – до 200 млн. дол. и синдикований кредит В – до 300 млн. дол. Процентна ставка кредиту LIBOR + 1,25%., комісія за організацію ABN AMRO Bank N.V. – 1,25%, що еквівалентно процентній ставці 7,47% річних. В умовах передбачено також дострокове погашення кредиту, у випадку якщо Україна перестає бути бенефеціарієм НАКу (тобто втратить контроль на більш як 50% акціонерного капіталу компанії), а також, якщо НАК «Нафтогаз України» позбудеться права експлуатації газотранспортної системи України або перестане бути основним експортером газу (контроль над не менше 75% експорту газу з України за винятком обсягу транзиту).

Є, звичайно, ще ряд перестрахувальних умов від ABN AMRO. Втім, судячи зі службового листування високопосадовців виходить – кредиту таки бути, а значить, і бути значному схудненню наших з вами, громадяни, сімейних бюджетів.