Масове вбивство на Кубані, можливо, початок "зернової війни"

Губернатор Краснодарського краю Росії Олександр Ткачов пообіцяв виплатити мільйон рублів за інформацію, яка допомогла б у пошуку злочинців, які вбили 12 людей у станиці Кущевська, повідомляє РІА “Новости”.

Як розповіли в прес-службі керівника регіону, люди, які мають у своєму розпорядженні якісь цінні для слідства відомості, можуть звертатися до міліції.

Як повідомлялося, 12 людей - члени трьох сімей - були вбиті 5 листопада. Вбивці не пощадили навіть чотирьох дітей.

Мотиви злочинців залишилися невідомі, проте слідчі припускають, що це був акт залякування в "зернових війнах", що починаються на півдні Росії , повідомляє радіо "Вести ФМ". Один з убитих - фінансовий директор агропромислового холдингу "Астон" Володимир Мироненко - міг відмовитися платити "дань" місцевим кримінальним угрупованням.

Раніше на Кубані і в сусідній Ростовській області фермери, відмовившись "ділитися" із злочинцями, вже ставали жертвами вбивць.

Напруга в сільськогосподарському регіоні могла бути підігріта і літньою засухою, яка поставила в дуже тяжке становище місцевих фермерів.

Як зазначає РІА “Новости”, компанії "Астон" припадає на частку близько 10 відсотків російського експорту зернових культур і третини російського експорту олії.