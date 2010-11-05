12 убитих знайдені у спаленому будинку

Трагедія на Кубані

У п`ятницю в станиці Кущевській (Краснодарський край, РФ) у згорілому приватному будинку знайдено 12 трупів, зокрема троє дітей, повідомляє Бі-бі-сі. На тілах виявлені колото-різані рани, встановлено сліди підпалу, повідомили в Слідчому управлінні по Краснодарському краю. Порушено кримінальну справу. Генеральний прокурор Росії Юрій Чайка узяв розслідування під особистий контроль.

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