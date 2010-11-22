Севастопольський футболіст визнав вину у вбивстві чотирьох людей

Владислав Піскун, гравець футбольного клубу "Севастополь", який убив учора в дорожній події двох жінок і двох дітей, арештований і посаджений в ізолятор Севастопольського управління міліції.

За даними експертизи, під час скоєння аварії Піскун був тверезий. Про це повідомив співрозмовник в УМВС України в м. Севастополь, повідомляє сайт “Крымский аналитик”. Владислав Піскун визнав свою провину і дає свідчення, повідомив співрозмовник.

Зі свідчень 24-річного майстра спорту з футболу стало відомо, що зустрівшись на світлофорі із своїм знайомим, який вів автомобіль Міцубісі, вони включилися в перегони. У гонці Міцубісі вирвався вперед, а Піскун на БМВ вирішив обігнати його по стрічній тролейбусній смузі, але не впорався з управлінням і вискочив на тротуар, де БМВ спочатку вдарився в стовп, відлетів до стіни будинку, після чого, в зворотному польоті, буквально зніс кузовом жінку з двома дітьми 2-х і 5-ти років. Усі троє загинули на місці.

За словами джерела, міліції ледве вдалося відбити Піскуна від розлюченого натовпу та батька й чоловіка загиблих, які були готові розтерзати вбивцю на місці.

Пізніше адвокати затриманого зробили енергійну спробу звільнити його, також повідомив співрозмовник. Проте працівники міліції витримали тиск і заарештували вбивцю.

Як раніше повідомлялося, вранці 21 листопада водій автомобіля БМВ, перевищивши швидкість, не впорався з управлінням і вилетів на тротуар, де на смерть збив матір і двох дітей двох і п`яти років. Пізніше в лікарні померла пасажирка БМВ, яка одержала травми; жінка була вагітна.