У лікарні померла пасажирка БМВ, який збив жінку і двох дітей

21 листопада 2010 року, приблизно об 11 ранку автомобіль БМВ (темно-синій, чорний кабріолет імовірно д/н CH 8173 AI) кузов Е36, рухаючись вул. Гоголя перевищив швидкість, не впорався з управлінням і вилетів на тротуар в районі вул. Степаненка, нагадує сайт “Крымский аналитик”. На тротуарі збив матір і двох дітей на смерть.

За інформацією очевидців, сім`я поверталася з найближчого магазина. Батько з пакетами трохи попереду, мати - Ліна Воронкова йшла з коляскою, в якій була її дворічна дитина, - Кіра, а поряд 5-річна донька Настя. Від одержаних травм мати і обидві дитини загинули на місці ДТП.

Водій і його пасажирка були госпіталізовані. За кермом перебував гравець футбольного клуба "Севастополь" Владислав Піскун.

Пасажирка потім померла в лікарні від одержаних травм. Як з`ясувалося, вона була вагітна. Спершу повідомлялося, що пасажиркою автомобіля була дружина футболіста, але за деякий час було встановлено, що дружини в машині не було, а загибла - знайома футболіста, особа якої встановлюється. У Владислава Піскуна перелом гомілки і струс мозку.

Останнім часом Владислав Піскун був травмований і не виходив в основному складі ПФК Севастополь.