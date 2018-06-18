Нам запропонують китайську гречку, придатну тільки для худоби?

У понеділок під час Погоджувальної ради керівників фракцій і голів парламентських комітетів лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов від імені уряду попросив парламент на цьому тижні розглянути закон про відміну імпортного мита при ввезенні до України гречки з Китаю.

«Уряд просить, щоб ми звільнили від мита гречку з Китаю», - заявив він. За словами Єфремова, ухвалення такого законопроекту дозволить знизити ціну на гречку до 14 гривень за кілограм, що «буде доволі прийнятною ціною».

Причина цієї ініціативи українського уряду, підтриманої парламентаріями з фракції Партії регіонів, цілком очевидна. Після того, як у січні цього року ціна на гречку підскочила в роздрібній мережі до 25 гривень за кілограм, Кабмін жорстко відреагував, волюнтаристськи призначивши для торговців граничну ціну в 14 гривень. Унаслідок чого цей продукт практично зник з прилавків магазинів.

Заради виправлення ситуації з виниклим дефіцитом, а також здорожчанням гречки, влада тепер і лобіює імпорт цієї крупи з Китаю. Причому, без сплати мита, що дозволить одержати не дуже високу ціну на китайську гречку в Україні.

Опозиція вже дала зрозуміти, що не підтримає цю ініціативу влади. Віце-спікер Микола Томенко (БЮТ) на запитання, чи підтримає опозиція законопроект про відміну мита на імпорт гречки з Китаю, відповів, що в опозиції більше налаштовані на підтримку вітчизняного виробника і наполягатимуть на дотуванні сільського господарства заради налагодження власного виробництва зернових.

Проте є ще один дуже важливий чинник, який потрібно узяти до уваги українській владі, перш ніж приймати остаточне рішення про ввезення китайської гречки в країну. Він стосується здоров`я громадян країни, яке може сильно постраждати від вживання неякісної крупи з Піднебесної.

Наприклад, дуже резонансну заяву з приводу якості китайської гречки озвучив у січні глава ради НБУ Петро Порошенко. «Гречку вирощують насправді дуже мало країн. Її виробляють в Україні, Білорусі і Росії. Що стосується Китаю, так це не та гречка, яка вирощується у нас і продається в магазинах. Китайською гречкою в Піднебесній годують худобу. Її якість тільки теоретично можна підвести під норми споживання, які діють в Україні», - розповів він в ефірі «Шустер live».

При цьому в сусідній Росії, яка вже давно почала завозити гречку з Китаю, вже реально оцінили її непридатність для вживання людьми.

Вже після перших постачань у російські магазини в серпні минулого року ряд компаній, зокрема, «Містраль» і «Разгуляй» вказали на низьку якість китайської гречки. Крім того, на початку січня нинішнього року Россільгоспнагляд заборонив ввезення до Росії 75 тонн гречки з Китаю, визнавши її неякісною і небезпечною для здоров`я людини. Крупа, яка прибула в російське місто Новоросійськ, була неоднорідного кольору і мала запах цвілі. Через декілька днів співробітники Россільгоспнагляду зупинили ввезення в Примор`я ще більшої партії гречки – 240 тонн. Партію зупинили на митниці і потім відправили назад у Китайську народну республіку.

Також раніше в ЗМІ з`являлася інформація про токсичну небезпеку, що криється в китайських крупах. Як, зокрема, повідомила Inopressa з посиланням на французький журнал Nouveau siеcle, в результаті неконтрольованого промислового зростання в Китаї, місцеві крупи заражаються токсичними важкими металами.

Провідний експерт компанії «Украгроконсалт» Ольга Мозкова також попередила про високий ризик для здоров`я людей від вживання в їжу китайської гречки. «Якість китайської крупи дуже низька, через бурхливий розвиток у КНР хімічної промисловості в тамтешній гречці міститься багато шкідливих речовин. Росія вже повернула Китаю партію крупи. Не виключено, що якщо гречка з КНР викличе недовіру у наших покупців, її почнуть змішувати з українською», - повідомила вона.

Таким чином, затія українського уряду з імпортом гречки з Китаю бачиться вельми небезпечною. Цілком імовірно, що українці спробують цю крупу, але, оцінивши низьку якість в порівнянні з українською гречкою, потім не стануть її купувати взагалі. Тобто, будуть марно витрачені величезні кошти на закупівлю цього товару в Піднебесній.

Втім, вийде ще гірше, якщо від ввезення імпортної гречки постраждає здоров`я співвітчизників. Ризик же цього, виходячи з вищенаведеної інформації, дуже великий.

Аркадій Кашуба