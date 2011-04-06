Адвокат Кучми заявляє про грубе порушення прав свого підзахисного

Слідство у справі колишнього Президента України Леоніда КУЧМИ не забезпечує повноту, об`єктивність і всебічність вивчення усіх обставин справи.

Про це заявив адвокат екс-президента Віктор ПЕТРУНЕНКО у коментарі Lb.ua.

«Ми не можемо говорити, що слідство об`єктивне, - сказав В.ПЕТРУНЕНКО. - Принаймні, стосовно начальника відділу криміналістики Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури пана ГРИЩЕНКА ми подали заяву про відвід».

За словами адвоката, для того, щоб підготувати заяву про відвід, йому і його колезі адвокату Михайлу КИСЕЛЕВИЧУ було достатньо однієї очної ставки з екс-майором Управління Держохорони Миколою МЕЛЬНИЧЕНКОМ.

«ГРИЩЕНКО грубо порушив право на захист Леоніда КУЧМИ: перешкодив реалізації його конституційного права користуватися допомогою адвокатів, а також не відреагував належним чином (як передбачає стаття 94 КПК України) на наші заяві про використання Миколою МЕЛЬНИЧЕНКОМ записуючого пристрою», - заявив В.ПЕТРУНЕНКО.

Він також наголосив, що дії М.МЕЛЬНИЧЕНКА, щонайменше, «містять приготування до розголошування даних досудового слідства».

«Ті діяння, які скоював МЕЛЬНИЧЕНКО, на наш погляд, у першу чергу були направлені проти правосуддя, зокрема проти органу досудового слідства», - упевнений В.ПЕТРУНЕНКО.

Як повідомлялося, раніше адвокат В.ПЕТРУНЕНКО звинуватив екс-майора М.МЕЛЬНИЧЕНКА у тому, що той вів власний запис очної ставки з Л.КУЧМОЮ вмонтованою в наручний годинник камерою.

Як повідомляв УНІАН, адвокати колишнього Президента України Леоніда КУЧМИ заявили відвід слідчому Владиславу ГРИЩЕНКУ, який є членом слідчої групи з розслідування справи про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе, вбачаючи в його діях необ`єктивність і упередженість.

За даними джерела, зараз керівником слідчої групи у справі Гонгадзе є співробітник Генеральної прокуратури на прізвище ДЕРКАЧ.

Проте в Генеральній прокуратурі не підтвердили і не спростували інформацію про зміну керівника слідчої групи у кримінальній справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе, заявивши, що "це звичайні кадрові питання, які можуть виникати".