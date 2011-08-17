У Макіївці батьків учнів конфліктних шкіл лякають звільненням

У місті Макіївці Донецької області батькам учнів шкіл, що закриваються, на роботі погрожують звільненнями і позбавленням зарплати у разі, якщо вони не заберуть документи своїх дітей і не переведуть їх в інші рекомендовані навчальні заклади.

Про це кореспондентові УНІАН під час особистої зустрічі повідомили батьки учнів Макіївських шкіл №№ 3, 27 і 100, щодо роботи яких ще тривають судові розгляди.

Батьки нагадали, що зараз вони відстоюють свою позицію в судах, і дії міськради щодо закриття даних шкіл призупинено постановою Донецького апеляційного суду. Однак, за їхніми словами, всі ці три школи, всупереч закону, не ведуть підготовку до нового навчального року.

Крім того, буквально відучора на підприємствах міста, де працюють батьки учнів цих навчальних закладів, від керівництва почали надходити погрози на їхню адресу.

За словами батьків, вони отримують погрози з боку свого начальства, працюючи на різних підприємствах - у міських медичних установах, дитячих садочках, на шахтах, у міськводоканалі, міськтепломережі.

«На роботі чинять тиск на батьків. Керівники кажуть, щоб ми забирали документи дітей зі своїх шкіл, що закриваються, і несли їх туди, куди велить нам влада. Нам сказали, що у разі непокори ми і зарплати не побачимо, і роботи втратимо, і рекомендації у нас будуть такі, що потім ніде нас на роботу не візьмуть», - поскаржилися батьки. Вони пояснили, що «директора шкіл, які закриваються, здавали відомості до міськвиконкому про те, де працюють батьки учнів».

«Ми не очікували, що влада піде на це. Учителі не хочуть іти з шкіл, і батьки пішли у суди, тому вони ось таким чином вирішили добити нас... Але батьки вже назад не підуть», - сказали співрозмовники.

При цьому вони додали, що мають намір звертатися з цього приводу до прокуратури. «Ми вже сказали начальнику управління освіти Макіївської міськради Ірині ЛЯХ про те, що якщо міськрада і райдержадміністрації не припинять такі дії, то будуть колективні заяви у прокуратуру», - заявили батьки учнів Макіївських шкіл №№ 3, 27 і 100.

Як повідомляв УНІАН, у м. Макіївці школи №№ 3, 27 і 100 рішенням міських рад були закриті з 1 вересня 2011 року.

Однак батьки учнів даних навчальних закладів подали позови до судів, де оскаржили ці рішення. У процесі судових розглядів по всіх названих школах суди постановили зупинити рішення міськрад про ліквідацію навчальних закладів до винесення рішеннь по суті. Однак, за словами батьків, ці постанови не виконуються, оскільки зі шкіл передчасно були вивезені меблі й усе шкільне майно. На даний час батьки стурбовані тим, що ці навчальні заклади спустошені і не готуються до нового навчального року.

Довідка УНІАН. На Донеччині у 2011 році планувалося закриття 26 загальноосвітніх шкіл. За інформацією прес-служби Донецької ОДА, закриття навчальних закладів відбуватиметься згідно з розробленою «Регіональною дорожньою картою з оптимізації мережі бюджетних установ і видатків місцевих бюджетів на їх утримання».