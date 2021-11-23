На сході так думають 43% опитаних, а на заході – 66%.

55% української молоді віком від 14 до 18 років вважають, що на Донбасі йде війна між Росією та Україною.

Такі дані соціологічного опитування на тему: "Покоління молодих українців: життєві пріоритети, політична активність і соціальна пам’ять" оприлюднено на прес-конференції в агентстві УНІАН.

Експерт, доктор історичних наук (м. Одеса) Олександр Пригарін зазначив, що 29% респондентів вважають, що це війна між Росією та Україною та внутрішній конфлікт одночасно.

За словами експерта, 8% опитаних вважають це внутрішнім збройним конфліктом між громадянами України, а ще 8% – не можуть з'ясувати для себе, що відбувається на Донбасі.

Читайте такожБільшість українців віком 14-18 років, які хочуть виїхати за кордон, вибирають США та Європу – опитуванняПригарін зауважив, що оцінка цієї ситуації по регіонах – між сходом і заходом України – різниться досить суттєво.

На заході України вважають, що це війна 66% опитаних, на сході – 43%, в центрі – 53% і на півдні – 58%.

В той же час внутрішнім конфліктом ситуацію на Донбасі вважають на сході 8% опитаних, на півдні – 10%, в центрі –11, на заході – 2%.

Довідка. Опитування проводилося у квітні Соціологічним інформаційно-дослідницьким центром "Пульс" (м.Одеса) у партнерстві з Міжнародним експертним клубом (МЕК) (м.Київ). Було опитано 1200 респондентів віком 14-18 років на всій території України (окрім Криму та непідконтрольних територій на сході України).

Війна на сході України

Збройний конфлікт на Донбасі Росія розпочала у квітні 2014 року – після окупації російськими війська Криму.

Підконтрольні Кремлю провокатори почали підбурювати місцеве населення й самі брати участь у проросійських акціях.

Невдовзі керовані російськими спецслужбами "протести" переросли у захоплення будівель органів місцевого самоврядування і закінчилися проголошенням "республік", легітимність яких визнає тільки Москва та її близькі сателіти.

За окупацію Криму та окремих територій Донецької і Луганської областей США і ЄС запровадили низку санкцій проти Кремля.

Сам Путін причетність своєї країни до розв’язання конфлікту на Донбасі заперечує, стверджуючи, що російських військ в ОРДЛО "немає".

При цьому Росія намагається схилити Україну до прямих переговорів з бойовиками, заявляючи, що є лише "третьою стороною", аби зняти з себе відповідальність за розпочату агресію й уникнути посилення санкцій.

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Автор: Надя Пришляк