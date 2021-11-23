У 2020 році, Малицький, незважаючи на свій поважний вік, відвідав військових ЗСУ на Донбасі.

У Харкові у віці 96 років помер Ігор Федорович Малицький. Він був відомий як науковець у галузі технології та складальних процесів у машинобудуванні, а також як колишній в'язень фашистських концтаборів, антифашистський діяч.

Про це повідомив у соцмережі депутат Харківської міськради Ігор Ісаєнко. Малицький був головою Харківської обласної ради борців антифашистського опору, колишніх в'язнів фашистських концтаборів, ветераном праці, відмінником освіти України, Кавалером ордена "За заслуги" ІІ ступеня, а також професором та кандидатом технічних наук.

"Друзі. Цієї ночі пішов у засвіти Ігор Федорович Малицький", – написав Ісаєнко.

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У 2020 році, Малицький, незважаючи на свій поважний вік, відвідав воїнів ЗСУ на Донбасі. Тоді український журналіст Леонід Логвиненко нагадав, що ще хлопцем Малицькому довелося пройти пекло чотирьох нацистських концтаборів, серед яких був і "Аушвіц" в Освенцимі.

Логвиненко також висловив сум з приводу смерті професора, опублікувавши в своєму Facebook фото.

Хто такий Ігор Федорович Малицький

Ігор Федорович народився 12 лютого 1925 року в Харкові. На долю його сім'ї випали роки політичних репресій і Друга світова війна. Батько був репресований у 1938 році, мати померла після війни, а самого Малицького під час окупації Харкова в 1943 році нацистські загарбники вивезли до Німеччини. Пройшовши через концтабори, він взяв участь у повстанні у травні 1945 року і з групою колишніх ув'язнених з боями пішов назустріч визволителям.

Наукова діяльність Малицького налічує понад 100 наукових праць, більш ніж 80 навчальних посібників, 15 патентів і авторських свідоцтв. Він вів активну роботу з патріотичного виховання молоді.

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Автор: Ірина Погоріла