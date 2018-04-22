«Гомосексуалісти не зупиняться, якщо ми не зупинимо їх»

Не хочу, щоб я, виходячи на прогулянку зі своїми дітьми, бачив чоловіків у парку, які б публічно займалися один з одним сексом... Але вважаємо, що бити гомосексуалістів і лесбіянок неефективно. Інтерв`ю з «гомоборцем»

Недавно в УНІАН було опубліковане інтерв`ю з Президентом громадської організації «Гей-форум України» Святославом Шереметом. Матеріал викликав безліч суперечливих відгуків, а хтось навіть поспішив звинуватити нас у проповідуванні одностатевого кохання. Спростовуючи це твердження, надаємо слово Русланові Кухарчуку, лідерові руху «Любов проти гомосексуалізму».

Руслане, наскільки мені відомо, ваша організація вже не перший рік проводить вуличні акції проти пропаганди гомосексуалізму, свого роду анти-гей-паради. Як ти до цього прийшов?

Все почалося в 2003 році, коли мені випадково трапилася інформація про те, що українські геї і лесбіянки вирішили провести свою ходу. Дізнавшись це, я вирішив щось зробити, щоб цього не відбулося. І написав у мерію заяву, що готовий провести акцію проти цього. У мене не було тоді ні людей, ні ресурсів. Наступного дня мене викликали в мерію, де чиновник спробував відрадити мене від цієї ідеї, сказавши, що я таким чином тільки популяризую це явище. Я сказав, що не відмовлюся, і тоді, 21 вересня 2003 року, ми таки провели акцію. Все було організовано за десять днів: підключив декількох активістів громадських організацій, представників церков. Нас набралося людей п`ятдесят. Гей-хода тоді не відбулася: наших опонентів відрадила від її проведення мерія, вона розповіла про нашу акцію. Відтоді ми щороку проводимо в цей час свої акції.

Як йдуть справи з організаціями, подібними вашій, за кордоном? У будь-якій країні існують такі рухи. Скрізь є, наприклад, скінхеди або ультраправі, які виступають проти таких явищ, як гомосексуалізм. Ми теж виступаємо проти, але категорично не згодні з їх методами роботи. Ми не проповідуємо фізичну агресію по відношенню до гомосексуалістів, ми просто говоримо правду про гомосексуалізм як про порочне явище. І вважаємо, що бити гомосексуалістів і лесбіянок неефективно. Ви запитали про організації. У Америці діє організація «Вартові на стінах», подібні структури існують в Латвії і в Польщі. У тій же Латвії недавно навіть змінили Конституцію, записавши в ній визначення шлюбу як виключно союзу між чоловіком і жінкою. У Польщі протидія гомосексуалістам ведеться на президентському рівні. Нинішній президент країни свого часу, ще коли був мером столиці, кілька років підряд забороняв проведення гей-парадів у Варшаві.

Видно, що найбільш потужна протидія цьому явищу спостерігається в релігійному, зокрема в католицькому середовищі. Ваша організація теж релігійна? Ми позиціонуємо себе як громадська організація. Тому працюємо як з релігійними гаслами, так і з світськими. А тому на наших заходах можна побачити представників усіх християнських церков - протестантських, православних, католицької. А також атеїстів. Адже для віруючої людини гомосексуалізм - це гріх, оскільки так говорить Біблія. А для невіруючої є інші аргументи.

Діячі українського ЛГБТ- співтовариства (лесбіянки, геї, бісексуальність, транссексуали) докладають багатьох зусиль для зміни законодавчої бази в країні. Які ваші пропозиції для вітчизняних юристів? ЛГБТ-співтовариство - люди дуже агресивні, вони не зупиняться у своїй діяльності, якщо ми не зупинимо їх. Вони ініціюють обговорення проекту трудового кодексу. Цей проект забороняє «дискримінацію» за ознаками сексуальної орієнтації у трудових відносинах. Така перша спроба в українському законодавстві легалізувати поняття сексуальної орієнтації. Ми бачимо в цьому велику загрозу і вимагаємо прибрати з нього поняття сексуальної орієнтації. Адже, як відомо, гомосексуалісти люблять влаштовувати прецеденти, зокрема судові.

Чим це загрожує? Ну, наприклад, прийде гомосексуаліст влаштовуватися на роботу в дитячий садок. А йому не потрібна ця робота, йому потрібен прецедент, щоб його не взяли туди. Його не візьмуть - він подасть до суду, який за допомогою міжнародних організацій задовольнить його вимогу. Також він зможе влаштуватися у будь-яку релігійну структуру і т.д. Це буде справжній гомо-диктат, при якому вже буде незрозуміло, хто тут більшість, а хто меншість.

Проте мери найбільш впливових європейських міст - Парижа, Берліна і Лондона - гомосексуалісти. Чи можливо подібне в Україні? Неприпустимо, щоб у нас приходили до влади люди гомосексуальної орієнтації, а також ті, хто толерантно до них ставиться. Адже чим характеризується постмодерне суспільство? Тим, що в ньому немає нічого абсолютного. У ньому все піддається іронії, сумніву. Тому, коли з`являються люди, які говорять, що гомосексуалізм, - це погано, їх починають цькувати, називати гомофобами. У Швеції кілька років тому посадили у в`язницю одного священнослужителя за те, що він під час свого виступу назвав гомосексуалізм раковою пухлиною на тілі суспільства.

Гаразд. Давай поговоримо про тему, що набила оскому: гомосексуалісти і політика. Чи правда, що в парламенті безліч людей з нетрадиційною сексуальною орієнтацією? В Україні таке, слава Богу, немислимо. Недавно той же Шеремет заявив, що серед «Нашої України», Партії регіонів і БЮТ багато гомосексуалістів. Ми офіційно вимагали підтвердити цю інформацію, дати прізвища. І поки він цього не зробить, я стверджуватиму, що це брехня. Ну, і взагалі у гомосексуалістів є тенденція «вишукувати» усюди своїх.

Як зараз до них ставиться суспільство?

На жаль, багато молодих людей починають нейтрально до них ставитися, і нас це турбує. Адже гомосексуалізм - це культура смерті. Зверніть увагу: якщо закрити будь-яке гомосексуальне співтовариство, воно довго не проживе. Гомосексуальне співтовариство існує за рахунок гетеросексуальних людей. Ми народжуємо нормальних дітей, вони з якихось причин поповнюють ряди гомосексуалістів. Колись це треба зупинити. Адже сьогодні вони проводять гей-паради, завтра пройдуть паради зоофілів, післязавтра по Майдану пройдуть з трунами некрофіли. Де межа, перед якою ми повинні сказати стоп?

Вони люблять говорити: хто ненавидить гомосексуалістів, той сам латентний педераст... Це черговий міф. Я на це відповідаю так: хто ненавидить Рокфеллера, той сам латентний Рокфеллер.

А хіба те, з ким спить людина, - не її особиста справа? Ми ж не ліземо в спальню... За те, з ким спить людина, - хай вона сама відповідає перед Богом, здоров`ям, собою і своїми ненародженими дітьми. Але коли людина виносить це в суспільство, - це вже зачіпає мої інтереси. Я не хочу, щоб я, виходячи в Україні на прогулянку зі своїми дітьми, бачив чоловіків у парку, які б публічно займалися один з одним сексом.

ЛГБТ-співтовариство використовує міф про те, що толерантне відношення - ознака демократичності. Але це не так. Я вже навів приклад Латвії, Польщі, а це все члени Євросоюзу, і там з гомосексуалістами не панькаються. В Італії Романо Проді намагався проштовхнути законопроект, який пропонують прийняти нам, і це мало не привело уряд до відставки.

Які ще міфи використовують ваші опоненти?

Вони часто люблять говорити про те, що гомосексуалізм може бути вродженим. Але немає жодного факту, який би це доводив. Дійсно, сексуальна орієнтація формується, причому у молодому віці. Той самий Боря Моїсєєв народився у жіночій в`язниці. Буває також, що людей гвалтують. Є маса чинників, за яких стають геями, але генетика тут ні до чого. Виходячи з цього міфу, народжується інший постулат: позбавлення від гомосексуалізму неможливе. І це теж міф. У нашому русі є люди, яким вдалося це зробити.

Якою буде подальша експансія геїв у суспільство? Сьогодні вони говорять, що добиваються узаконення так званих одностатевих цивільних партнерств. Це ще не гей-шлюб, але вже перший крок до нього. Потім вони обов`язково наполягатимуть на гей-шлюбах, потім почнуть домагатися усиновлення. До чого це приведе - подивіться на Велику Британію, де вже дозволили усиновляти дітей в дитбудинках... Тобто геї можуть прийти в якийсь дитбудинок і заявити: ми хочемо усиновити цього хлопчика. Їм не мають права відмовити. Це нормально?

А візьміть СНІД серед геїв... У Європі гомосексуалісти - основна група ризику, тільки цей факт ретельно приховується. Тому що там всі гроші на боротьбу з СНІДом виділяються гейськими організаціями. І якщо ви підтримуєте геїв, значить, ви погоджуєтеся на розповсюдження СНІДу в країні.

Як ви оцінюєте свою роботу, чи не здається вам, що ви завжди йдете вслід за ними, а вони працюють на випередження? Я незадоволений тим, як ми мало робимо. Але не можна також забувати, що нам інколи доводиться самим платити за наші акції із своєї кишені, все побудовано на особистому ентузіазмі. Тоді як деякі гей-співтовариства часто фінансуються з різних фондів. Наприклад, посольство Голландії в Україні фінансує організацію «Наш світ»...

Чи ведеться робота з політиками? Зараз у мене є відповіді про підтримку нашого руху з боку комуністів, соціалістів і БЮТ - письмово. В усній формі нас підтримує Партія регіонів і блок «Наша Україна». Тобто представники всіх фракцій парламенту п`ятого скликання підтримують нас.

Знаєш, а може, немає ніяких гомосексуалістів, може, це все міф? Я ось, наприклад, ніколи не бачив їх, так би мовити, вживу. А всілякі там Інтернети - це, можливо, не більше ніж Голллівуд. Хотів би я, щоб було так. Але, на жаль, гомосексуалізм існує, і це сумний факт.

Антон Зікора