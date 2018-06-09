Стрілянина в Донецьку: очевидці мертві, версії різняться

Сьогодні, 30 грудня, в Донецьку у всіх відділеннях «ПриватБанку» жалоба – на вхідних дверях висять чорні стрічки. Але всі банківські установи працювали, за винятком однієї – на Театральному проспекті, 21. Там і сьогодні до вечора знаходилися оперативники..

Згідно з офіційною інформацією правоохоронців - 29 грудня о 15.15 від оператора охоронного агентства, співробітники якого знаходилися у відділенні «ПриватБанку» на проспекті Театральному, 21, надійшло повідомлення, що потрібна допомога міліції. У приміщенні банку виявлено 5 загиблих.

Більше ніяких подробиць від міліції одержати було неможливо – або радили чекати, або просто не піднімали трубки телефонів.

Далі, на офіційному сайті «ПриватБанку» з`явилася інформація, з якої стало відомо, що все п`ятеро загиблих, – це співробітники банку, які «від одержаних поранень померли на місці».

«Ми шоковані цим звірячим злочином, і висловлюємо щире співчуття рідним і близьким наших співробітників, які загинули від рук бандитів. З таким звірством ми зустрічаємося вперше за всю свою історію, в банку впевнені, що цей злочин буде розкрито в найстисліші терміни і вбивці людей понесуть покарання», - процитували в повідомленні голову правління «ПриватБанку» Олександра Дубілета, який вилетів до Донецька, «щоб висловити співчуття сім`ям загиблих від імені всього колективу».

На цьому офіційна інформація закінчується – ніхто ані в правоохоронних органах, ані в банківській установі нічого не говорить і не коментує. І я, мабуть, вперше в своїй довгій журналістській практиці зіткнулася з такою стіною – навіть імен загиблих не можна було дізнатися офіційно, «тому що немає чого».

Але до місця трагедії протягом дня підходили люди і залишали квіти на сходах відділення банку, у багатьох на очі наверталися сльози. Підходили, в основному, банківські працівники, колишні товариші по службі, які якийсь час знали загиблих. У сусідніх відділеннях банку також знайшлися ті, хто був знайомий із розстріляними, знали їх умови і формат роботи.

Це відділення «ПриватБанку» на Театральному проспекті - не пересічне, його відкрили порівняно недавно, і близько трьох років воно обслуговувало тільки VIP-клієнтів, власників платинових, в основному накопичувальних і депозитних банківських карток. Як правило, такі відділення мають не більше 300 – 400 клієнтів, тому що лише щомісячне обслуговування платинової картки обходиться її власникові в 250 грн., а річне – в 3 тис. грн. Банківські працівники розповіли, що в це відділення ніхто сторонній зайти не може, там двері завжди закриті, є вічко, домофон і взагалі, приймають там клієнтів, як правило, за попереднім записом.

VIP-клієнти повинні наперед замовляти гроші, якщо їм потрібні готівкові суми, тому гарантованих великих коштів у відділенні може й не бути. Хоча, банківські співробітники відзначили, що в цьому відділенні з охороною «все було на найвищому рівні».

Вважається, що в таких місцях працювати дуже престижно - відома і багата клієнтура, тому співробітників підбирають тут ретельніше.

Мене запевнили, що в таких відділеннях працюють професіональніші, більш грамотні і досвідчені фахівці, які проходять відповідне тестування.

У цьому відділенні працювали четверо дівчат – управляюча, два менеджери, касир і чоловік-охоронець. І саме їх, усіх п`ятьох, розстріляли 29 грудня.

З своїх особистих джерел, близьких до правоохоронних органів, мені вдалося дізнатися, хто були ці загиблі: управляюча відділення банку, Олена Отачкіна, 1979 року народження, менеджери Тетяна Шевцова, 1982 року народження, і Тетяна Бурцева, 1982 року народження, касир Олена Гініятуліна, 1984 року народження і охоронець Вадим Бондаренко 1966 року народження.

Про всіх загиблих мої співбесідники відгукувалися дуже тепло. «Сказати, що це було доброзичливе, уважне, просто золоте дівча, цього було б мало. Дуже славні, дуже грамотні», «дуже хороші люди», «чудові фахівці», - говорили гранично щиро банківські співробітники, які знали убитих.

Через ланцюжок знайомих вдалося дізнатися, що одна із загиблих дівчат нібито дуже довго лікувала важкий перелом ноги і буквально рвалася скоріше вийти на роботу. Інша дівчина жила далеко в області - в смт Старобешево і знімала квартиру в Донецьку, щоб завжди вчасно бути на робочому місці, загиблий чоловік був прописаний у Макіївці. У всіх залишилися рідні й близькі. В Олени Отачкіної, управляючої, залишилася сиротою півторарічна дитина, а вона зовсім недавно перервала декретну відпустку, щоб вийти на роботу.

Що ж сталося цього фатального четверга в донецькому відділенні «ПриватБанку» для VIP-клієнтів, хто і навіщо убив людей, чи було пограбування? Поки дуже багато питань, але практично немає жодної відповіді.

Зрозуміло лише, що того дня клієнтів у відділенні банку не було, їх приходить зазвичай, максимум, троє на день. Також відомо, що немає свідків, немає очевидців. Великі вікна цього відділення виходять прямо на жваву проїжджу частину, там завжди шумно, тому пострілів із пістолета ніхто не чув. А з чуток, стріляли саме з пістолета Макарова. Жителі старого «сталінського» будинку, вікна якого виходять прямо на відділення банку, розповіли, що до них уже приходила міліція в пошуку свідків злочину, але вони зізналися, що нічого особливого не чули і не помітили. Так само відповіли й працівники перукарського салону, який знаходиться трохи вище відділення банку.

За одними чутками, нібито бандитів було декілька, за іншими – нібито орудував один.

Деякі кажуть, що бандити відкрили прицільний вогонь, коли співробітники відділення банку не пустили їх у сховище до депозитних сейфів. Інші стверджують, що зайшов бандит і просто розстріляв усіх, хто був у банку.

Зазначу, що ніхто з моїх співбесідників не погоджувався назвати себе і просив строгої конфіденційності.

Один зі співрозмовників - джерело, близьке до правоохоронців, сухо розповів одну з версій: «Злочинець був один, він зайшов, відразу вистрілив в обличчя охоронцеві, той упав, дівчата закричали, пригнулися під стіл. Він тупо йшов і розстрілював їх. Одній – вистрілив у шию і голову, іншій – одразу в голову, третій – теж у голову. А четвертій, управляючій, стріляв спочатку по ногах…». Злочинець, певно, був досвідчений, тому що він забрав із собою сервер, в якому зберігаються записи з камер відеоспостереження.

«Він розстріляв, забрав сервер із відеокамер і пішов. Ніхто не знає, в масці він був, чи ні. Ніхто нічого не бачив. Всі очевидці мертві. Нічого немає. Тому оперативники так довго там працюють», - сказав співбесідник.

У регіональному відділенні «ПриватБанку» мені теж нічого не додали. Охоронець порадив подзвонити по внутрішньому телефону в приймальню до керівника, але там сказали, що нікого з керівництва не немає і ніхто зі мною про загиблих, про допомогу їх сім`ям говорити не уповноважений. На всі мої прохання відповіли: «Даруйте, у нас робота. І звертатися до нас марно».

У «ПриватБанку» офіційно ще 29 грудня оголосили, що «рідним і близьким загиблих буде надано матеріальну допомогу». Також у банку пообіцяли, що «гарантують виплату винагороди у розмірі 1 млн. грн. за інформацію, яка сприятиме розкриттю розбійного нападу на відділення банку в центрі Донецька і затриманню злочинців, які холоднокровно розстріляли п`ятьох співробітників банку».

…Закінчуючи цю статтю, я знову зідзвонилася з прес-службою обласної міліції. Там повідомили, що нібито когось затримали у цій справі, але поки передчасно говорити однозначно про його причетність до злочину. «Як і раніше ми нічого не коментуємо. Але, якщо все це підтвердиться, то завтра, 31 грудня, ми проведемо брифінг», - сказав співробітник прес-служби.

Олена Колгушева, Донецьк