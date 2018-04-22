Цушко знову обіцяє когось здивувати

Даремно адвокат Тетяна Монтян казала, що тільки-но головний міліціонер країни з`явиться в Україні, то одразу дасть журналістам «феєричну прес-конференцію». Василь Цушко з`явився, але «феєричної прес-конференції» не було: і досі громадськість доволі приблизно уявляє, що ж сталося з ним. Так чи інакше, напередодні Дня незалежності міністра-соціаліста можна було побачити в... київському дитсадку для дітей правоохоронців. Чому за мішень було вибране саме це місце, сказати важко.

– Останнім міністром, який відвідав наш дитячий сад, був покійний Кравченко, царство йому небесне, – сказала Олександра Татарченко, директор закладу.

Цушко запізнився на півтори години, з`явившись перед камери журналістів бадьорим, енергійним і стурбованим. Єдине, що виправдовувало його запізнення, це повне визнання своєї провини.

– Вибачте мене, будь ласка. Але тут такі обставини, що я ніяк не міг інакше. Хочете погано про мене писати – пишіть погано. Хочете бити – бийте. Бийте мене, як у японців б`ють манекени, – міністр виправдовувався кілька разів.

Василь Петрович ходив у супроводі небагатослівних охоронців. У дитсадку Цушко відвідав кафе, заглянув до класу англійської мови. З огляду на літо заклад практично був порожній, і кількох малих можна було побачити тільки в басейні. Діти хлюпалися, міністр дивився на них з сумом і втомою, а кореспондент УНІАН запитав:

– Василю Петровичу, а Ви пам`ятаєте, як ходили до дитсадка?

– Пам`ятаю. Це було в моєму селі, де я народився (сіло Надрічне Тарутинського району Одеської області. – Авт.). Тільки називалося це яслами. Розмістилися вони в старій занедбаній церкві. Потім, звісно, збудували дитсад, але я на той час уже виріс.

Ще раз вибачившись за запізнення, Цушко дав невелику прес-конференцію, під час якої розповідав, як важко йому виконувати міністерські обов`язки. Проте він робить все для того, щоб довірена йому Батьківщиною система працювала. Василь Петрович пообіцяв, що святкування Дня незалежності пройде спокійно і те, що працівники МВС не будуть задіяні в процесі агітації під час виборів. Міністр наїхав на підприємство «Ресурс-документи» за те, що воно, будучи державним, виконує комерційні замовлення. Також Цушко назвав себе колгоспником (іронізував), а пожежних – «пожежниками» (не іронізував). Василь Петрович з гордістю розповів, як МВС заборонило так званим «козачим формуванням» зупиняти водіїв на дорогах та про інші досягнення відомства за останній час. Своє міністерство Цушко назвав економічною імперією, навколо якої «створилася ціла система паразитів, яка під логотипом МВС збагачувалася». Для того, щоб подолати ці тенденції, Цушко, зокрема, збільшив кількість своїх заступників.

А завершення Василь Петрович представив ще одного свого першого заступника: з тилового забезпечення, - Федора Влада. Схоже, на плечі цієї людини тепер будуть покладені одні з найскладніших завдань по міністерству. Сам Цушко йде у відпустку, щоб зайнятися політичною діяльністю.

Представляючи земляка - Федір Влад теж уродженець Тарутинського району і багато років пропрацював в Одеській області; остання посада: голова облради, - міністр сказав буквально таке:

– Кажуть, що я плоджу мафію за національною ознакою. Це не так: він (Влад) не однієї національності зі мною.

Всі одразу здогадалися, що новий заступник не молдаванин.

Відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН про те, як він почувається, міністр відповів:

– Добре почуваюся. В день незалежності відпочину, а наступного дня почну агітувати. Здоров`я у мене нормальне. І ми, може, до цієї теми ще повернемося, але дещо пізніше. Я вже говоритиму з вами як політик, як громадянин, як людина. Це буде у відпустці. Можливо, я вас здивую, можливо, ні.

Ви вже постарайтеся, Василю Петровичу. Сподіваємося, це буде феєрично.

Антон Зікора