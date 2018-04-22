Хто підпалив Крим?

На Південному березі Криму четвертий день горить заповідний ліс. За словами фахівців МНС, це перша таких масштабів пожежа, що трапилася тут за останні 10 років.

Вогонь продовжує вирувати в Ялтинському заповіднику попри всі зусилля бійців МНС. Ліквідація пожежі відбувається в складних умовах. Гасіння спалахів ускладнює поривчастий вітер, небезпечні схили, каменепад і ряд інших чинників. «Незважаючи на те, що кримська пожежа поступається за масштабами херсонській, гасіння тут ускладнюється гірським рельєфом», – заявив, терміново прибувши з Херсонської області до Криму, глава МНС Нестор Шуфрич.

У гасінні пожежі беруть участь близько тисячі чоловік і 80 одиниць спецтехніки. З вогнем борються не тільки «бійці Шуфрича», українські моряки, службовці внутрішніх військ, козаки, а й звичайні жителі Ялти. У гасінні, якщо вірити повідомленню прес-служби Радміну, брали активну участь навіть депутати Верховної Ради АРК і члени кримського уряду.

З Херсона до Криму для боротьби з полум`ям була відряджена авіатехніка: спеціальний пожежний літак Ан-32 і вертольоти Мі-8. Зараз на місці пожежі працюють три вертольоти і літак. Кожні 10 хвилин вони беруть на морі воду і скидають на палючий ліс, розповідають в МНС. Проте загальна площа пожежі в Алупкінськом лісництві Ялтинського гірничо-лісового природного заповідника вже перевищила 70 гектарів.

За словами голови Ради міністрів Криму Віктора Плакиди, вогонь, що нищить ліс, можна буде приборкати тільки при злагодженій роботі всіх служб. «Рада міністрів зібрала надзвичайну комісію, де ми вирішували питання про збільшення фінансування – тож усі кошти, які будуть необхідні для ліквідації цієї біди, будуть виділені», – запевняє Плакида.

Вогонь забрав життя двох людей. (Нагадаємо, що на момент написання матеріалу в пожежах у Греції загинули вже 60 осіб). Працівник Оползнівського лісництва з дружиною виявилися в буквальному розумінні заручниками пожежі. Подружжя, що знаходилося в автомобілі, потрапило у вогняну пастку: вони не встигли втекти і загинули в лісі. Остаточну причину смерті лісника та його дружини встановлює судмедекспертиза.

Тим часом вже затриманий винуватець пожежі в заповіднику. Ним виявився 29-річний харків`янин, що заблукав у кримських горах. Турист, заблукавши, запалив багаття, щоб подати сигнал лиха. Іскри від багаття перекинулися на дерева і спричинили пожежу.

Знятого зі скелі туриста доставили до міліції. Його затримали і порушили кримінальну справу. Туристові-харків`янинові світить до 10 років позбавлення волі. «Порушено кримінальну справу, – повідомив заступник начальника кримської міліції Микола Федоря. – Санкція за статтею передбачає відповідальність від 7 до 10 років позбавлення волі».

Тим часом, «зелені» кажуть: пожежа на Ай-Петрі – це катастрофа для Криму, оскільки знищений кращий природно-заповідний фонд автономії. Проте, вважають кримські «зелені», горе-турист – лише жертва обставин, а в пожежах на півострові винна влада, яка плює на думку науковців, котрі протестуючих проти перетворення унікальних заповідних земель Криму на такий собі Лас-Вегас.

– Цей хлопець, можливо, лише жертва обставин, – заявив нам президент Кримської академії наук Віктор Тарасенко. – Немає продуманої природоохоронної політики. Чиновники хочуть перетворити Ай-Петрі на кримський Лас-Вегас. Що коїться на Ай-Петрі? Там купи сміття, там юрми туристів, які вино п`ють, палять коноплю, марихуану.

Тарасенко вважає: поки влада Криму не зверне уваги на ситуацію із заповідною землею – нічого не зміниться. Пожежі, що знищують унікальний природно-заповідний фонд автономії і завдають непоправної шкоди екосистемі Криму, триватимуть.

Фахівці вважають: не тільки від пожеж, а й від забудовників заповідні землі можуть захистити спеціальні пости. «Треба поставити пости, шлагбауми і не пускати техніку, бетономішалки, пластик до заповідника», – переконаний Тарасенко.

Ймовірно, пожежа на південнобережжі може позначитися і на здоров`ї людей. У приватній розмові курортниця, яка відпочиває в Криму, жалілася, що «задихалася від гарі», страждала від головного болю. Щоправда, в міській ялтинській лікарні стверджують, що ніхто з подібними симптомами не звертався.

Поки що складно підрахувати, якої шкоди завдала Криму чергова пожежа. Екологи обіцяють вже найближчим часом оприлюднити дані.

Людмила Тузова, Крим

Фото сайту Партії Зелених України