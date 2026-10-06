Більшість українців готові терпіти війну до перемоги над Росією, - опитування

23 відсотки готові терпіти коротший період – декілька місяців чи пів року.

Більшість українців, а саме 62%, стверджують, що готові терпіти війну стільки, скільки буде необхідно. Ще 4% говорять про умовно довгий період – 1 рік. Про це свідчать результати всеукраїнського опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

Водночас, готові терпіти коротший період, що триватиме декілька місяців чи пів року, 23%. Решта 11% не змогли визначитися із своєю думкою.

Окремо соціологи звернули увагу на місто Київ, де попри початок російського терору реактивними дронами показник не знизився: 72% киян готові терпіти війну стільки, скільки буде необхідно (у кінці липня-на початку серпня було 69%).

Відео дня

Також опитування показало, що абсолютна більшість українців – 79% – вірять, що у війні в результаті переможе Україна. Разом з цим, з них 47% безумовно вірять у це, а решта 32% скоріше так вважають. Вважають, що переможе Росія – 7%. Решта 14% не змогли визначитися із своєю думкою.

Крім того 41% респондентів вважають, що Україна збереже державність і незалежність, але з вимушеними територіальними втратами. Водночас 53% респондентів (у лютому 2025 року – 60%) обрали варіанти, які передбачають деокупацію принаймні частини територій: повернення до фактичних кордонів до 2022 року (14%, раніше – 16%), деокупація всієї Донеччини і Луганщини (4%, раніше – 5%), деокупація всіх територій у межах 1991 року (23%, раніше – 25%), повне відновлення територіальної цілісності і перенесення бойових дій на територію Росії (12%, раніше – 14%).

Як проводилося опитування

Опитування проведено 12-21 вересня 2026 року методом телефонних інтерв’ю (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) у всіх регіонах України (підконтрольна Уряду України територія). Загалом було опитано 1002 респонденти. Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася урядом України. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів – це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

За звичайних обставин формальна статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0.95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1.3) не перевищувала 4.1% для показників, близьких до 50%, 3.5% для показників, близьких до 25%, 2.5% – для показників, близьких до 10%, 1.8% – для показників, близьких до 5%.

За умов війни, крім зазначеної формальної похибки, додається певне систематичне відхилення. Фактори, що можуть впливати на якість результатів в умовах "воєнного часу", наводилися раніше КМІС.

Настрої українців - більше новин

Як повідомляв УНІАН, навесні 57% респондентів заявили, що вважають категорично неприйнятним передачу контроля над Донецькою областю Росії в обмін на гарантії безпеки. Водночас були готові на таку поступку - 36% (хоча з них більшість визнають, що це є складною умовою). Ще 7% не змогли визначитися із своєю думкою.

Порівняно з початком березня 2026 року з 62% до 57% стало трохи менше тих, хто категорично проти. Частка тих, хто був згоден на початку березня - 33%, потім - 36%.

Також в досліджені вказували, що більшість українців - 60% - вважали, що найбільше зриває зусилля із завершення війни саме Росія. Далі йдуть США - 14% вважали, що вони найбільше відповідальні за неуспіх із завершення війни. Звинувачували насамперед Україну - 7%, Європу - 5%.

Вас також можуть зацікавити новини: