Як українці ставляться до передачі Донеччини Росії в обмін на гарантії безпеки: свіже опитування

57% респондентів вважають категорично неприйнятним передати під контроль Росії всю Донецьку область в обмін на гарантії безпеки. Водночас готові на таку поступку - 36% (хоча з них більшість визнають, що це є складною умовою). Ще 7% не змогли визначитися із своєю думкою. Про це свідчать дані опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

Зазначається, що порівняно з початком березня 2026 року з 62% до 57% стало трохи менше тих, хто категорично проти. Частка тих, хто був згоден на початку березня - 33%, зараз - 36%. Поточні показники (на кінець квітня) повернулися до рівня лютого.

"Загалом можна бачити, що за весь період спостережень громадського думка з цього питання істотно не змінюється і стабільно більшість українців критично оцінюють таку ініціативу. При цьому нагадаємо, що наш експеримент у середині лютого показав, що якщо конкретизувати гарантії безпеки від США і прямо зазначати, що вони не будуть включати розміщення їх військ в Україні, закриття неба і безкоштовного надання зброї, то підтримка пропозиції знає значно нижчою", - пояснили соціологи.

Також в досліджені вказується, що більшість українців - 60% - вважають, що найбільше зриває зусилля із завершення війни саме Росія. Далі йдуть США - 14% вважають, що вони найбільше відповідальні за неуспіх із завершення війни. Звинувачують насамперед Україну - 7%, Європу - 5%.

Як повідомляв УНІАН, зросла кількість громадян України, які вважають абсолютно неприйнятною умову виведення Сил оборони з Донеччини в обмін на гарантії безпеки з боку США та країн Європи.

Спочатку соціологи поцікавилися, чи вірять українці, що нинішні тристоронні перемовини України, США та РФ приведуть до сталого миру.

Так, переважна більшість українців - 71% - не вірять, що нинішні перемовини приведуть до сталого миру в Україні. Вірять - 25%.

