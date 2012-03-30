Охочих отримати "вітіну тисячу" розбили на групи за віком

Про це йдеться у повідомленні прес-служби банку, переданому агентству УНІАН.

Першими оновити інформацію про себе у Реєстрі зможуть вкладники, яким на 1 січня 2012 року виповнилося 80 років, - з 2 по 20 квітня 2012 року. Відповідно, цю процедуру зможуть пройти громадяни, яким виповнилося: 70-79 років - з 21 квітня по 20 травня 2012 року; 60-69 років - з 21 травня по 20 червня; 50-59 років - з 21 червня по 20 липня п.р. Вкладники, яким до 50 років, зможуть актуалізувати свої дані у Реєстрі з 21 липня 2012 року.

У банку підкреслюють, що актуалізація даних здійснюється щодо тих вкладників, які не одержали протягом 2008 року компенсаційні кошти у межах проіндексованих заощаджень (однак не більш як 1000 гривень на одного вкладника) і дані про яких внесено до "Реєстру вкладників заощаджень громадян" до 1 січня 2012 р.

Для визначення часу і адреси установи "Ощадбанку", де проводитиметься актуалізація, вкладнику необхідно заповнити спеціальну форму у розділі "Інформація для вкладників Ощадбанку колишнього СРСР" на сайті банку або зателефонувати на "гарячу телефонну лінію" за номерами: +38-044-364-21-21 і 0-800-212-000. Лінія працюватиме з 9.00 до 18.00 без вихідних з 2 квітня 2012 р.

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Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович, у рамках своїх соціальних ініціатив, заявив про необхідність здійснити компенсаційні виплати вкладникам Ощадбанку СРСР у сумі 1 тис. грн тим громадянам, які ще не одержали їх, коли подібні виплати проводив уряд Тимошенко. За словами Президента, йдеться про 6 млн. вкладників і про загальну суму у розмірі 6 млрд грн. Компенсації мають виплатити, починаючи з 1 червня і до кінця 2012 року.

За оцінками експертів, загальна заборгованість за вкладами громадян України в Ощадбанку СРСР оцінюється в суму близько 122 млрд грн.