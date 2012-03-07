Янукович обіцяє до кінця року виплатити «Юліну тисячу»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив уряду забезпечити виплату українцям компенсації за вкладами в Ощадбанку СРСР у розмірі 1 тис. грн., які не виплатили за часів попереднього уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на розширеному засіданні Кабінету міністрів.

При цьому він підкреслив, що такими виплатами уряд Миколи АЗАРОВА виконає обіцянку, дану попереднім урядом.

«Держава повинна займатися поверненням боргів своїм громадянам. Попередній уряд зупинив програму повернення заощаджень вкладникам Ощадбанку, але залишилася велика кількість громадян, які не змогли одержати обіцяні компенсації в 1 тис. грн. До таких громадян відноситься більш як 6 млн. Держава повинна виконувати свої зобов`язання, тому, починаючи з 1 червня і до кінця цього року, ця частина боргу повинна бути повернена», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він доручив уряду ретельно опрацювати питання щодо компенсації виплат і забезпечити порядок їх проведення.

«Щоб не було черг, стовпотворінь, які були у 2008 році», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він поклав відповідальність за відшкодування компенсації на прем`єр-міністра, віце-прем`єр-міністра з соціальних питань і голову Нацбанку.

«За це нестиме відповідальність, особисту відповідальність прем`єр-міністр разом з віце-прем`єр-міністром із соціальних питань і керівник Центрального банку. Майте це на увазі, - сказав Президент.

Довідка УНІАН. Стратегія і способи відновлення знецінених грошових заощаджень і страхових вкладів, розміщених до 2 січня 1992 року в установах «Ощадного банку СРСР» і державного страхування СРСР, які діяли на території України, а також у державних цінних паперах: облігації Державної цільової безпроцентної позики 1990 року, облігації Державної внутрішньої виграшної позики 1982 року, державні казначейські зобов`язання СРСР, сертифікати Ощадного банку СРСР - визначені Законом України “Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України”.

Відповідно до ст. 6 цього закону, компенсація громадянам України втрат від знецінення грошових заощаджень проводиться виключно у грошовій формі за рахунок державного бюджету на відповідний рік.

За даними Міністерства фінансів, компенсація знецінених вкладів радянського Ощадбанку буде відновлена у разі наявності додаткових коштів у державному бюджеті. Законом «Про Державний бюджет України на 2011 рік» витрати на компенсацію громадянам втрат від знецінення грошових заощаджень, вкладених в установи «Ощадного банку СРСР» і державного страхування СРСР, які діяли на території України, не були передбачені.