В Одесі вирішили засипати завалений паркінг

Як передає кореспондент УНІАН, вже з більш як десятка самоскидів висипали грунт у провал, що утворився, вантажівки продовжують засипати котлован.

Тим часом фахівці Управління МНС в Одеській області візуально відмітили тріщини на колонах 3-поверхової будівлі бізнес-центру «Ольвія», що розташований в кількох метрах від залізобетонних конструкцій паркінгу, які обвалилися. Щоб уникнути непередбачених наслідків 210 співробітників бізнес-центру евакуйовано.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, створена комісія у складі представників МНС, Управління Держтехногенбезпеки, обласної інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю та інших структур. Експертам належить встановити причини події, винних і виробити заходи з ліквідації НП.