Педофільний скандал: хто він, пан Завадський?

Саме в цей день у музиканта планувався концерт у столичному Будинку актора. Захід скасували. Музиканта заарештували. Порушили кримінальну справу. Разом з акордеоністом було затримано його директора, який допомагав у організації концертів. ЗМІ писали, що чоловіків об`єднує щось більше, ніж просто робочі стосунки.

Батьки учнів Завадського: це все наклеп

Вихованці акордеоніста та їхні батьки не вірять, що Завадський — педофіл.

- Ми з Ігорем знайомі практично п’ять років — відтоді, як він дав концерт у Луганську, - розповідає мати учня Завадського Маріанна Зубко. - Він познайомився з нашими дітьми. Запросив їх до себе. Ми з чоловіком спочатку з ним поспілкувалися, і чоловік дав добро, щоб наші діти до нього поїхали. Вони з ним чудово провели день. Наступного дня пішли на концерт. Мої діти їздили до Ігоря в гості. Це чудова людина, таких людей у нашій країні ще треба пошукати: позитивний, добрий, розумний. Мені якось казали: куди ти відпускаєш дітей? Та він не тієї орієнтації, перевір. Я одразу в дітей питаю: ви були в Ігоря, спілкувалися з ним, щось було? Вони кажуть: та ти що, такого близько не було! Він нормальна, адекватна людина. Це все наклеп. Ніхто до моїх дітей не приставав. Нічого не пропонував. - Мене шокувала новина, що Ігоря заарештували. Я спочатку не повірив, - каже сам Данило Зубко. - Я дуже багато знімав його концерти. Я брав у нього уроки, ноти. Ніякого натяку на щось не було. Я не знаю, як це коментувати, але суд розбереться.

Були у Завадського учні й з Запорізької області.

- Моя дитина майже протягом двох років спілкується з Ігорем, - каже Наталя Снігірьова з Мелітополя. - Ми довіряли йому свою дитину, довіряємо зараз і більше, ніж впевнена, що наша родина незалежно від того, яке рішення прийме суд, довірятиме йому і в майбутньому.

Денис Снігірьов познайомився з Ігорем Завадським у жовтні 2010 року. За словами мами хлопчика, це сталося під час святкування ювілею школи. Завадський у той час гостював у своєї мами в Запоріжжі, і на прохання свого однокласника Олега Бондаренка заїхав у Мелітополь і дав концерт. Денис, якому тоді сповнилося 10 років, прийшов туди з татом. Після концерту акордеоніст погодився прослухати хлопчика. Узяв номери телефонів батьків, обіцяв подзвонити й запросити Дениса на свій концерт. Але на півтора місяця зник. Утім, згодом обізвався. Поцікавився програмою, яку грає Денис, і врешті-решт запросив його до Києва взяти участь у своєму концерті.

Відтоді Денис час від часу їздив до Завадського. Спочатку приїжджав з татом, бувало — з учителькою, а іноді сам. Протягом тижня хлопчик жив у однокімнатній квартирі Завадського. Батьки кажуть, що це було їхнє особисте прохання, оскільки у них не було можливості оплачувати готель.

- Я, якщо чесно, не шанувальниця Завадського, - каже Наталя. - Я жодного разу не була на його концерті. Я не слухаю таку музику, яку грає Завадський. Але йому подобається (киває у бік сина) — хай робить. Закінчить школу — там уже будемо вирішувати разом... Денис їздив на концерти, виступати. Він не їздив гуляти до Завадського.

- Як проходили дні разом з Завадським? - запитують журналісти в дітей.

- Ми грали у комп’ютер. Потім дуже багато займалися. Пізно лягали спати, пізно вставали, майже перед концертом, тому швидко проводили репетиції і їхали на концерт, - розповідає Денис. - Я спілкувався з багатьма дітьми, які знають Ігоря. Знаю одного хлопчика, якого мама завжди відправляла займатися до Ігоря, але він намагався відкупитися.

- Що значить, відкупитися?

- Він приносив улюблені страви Ігоря, щоб не займатися, і грав на комп`ютері.

- У що ще ви грали?

- Є у нього настільний хокей. Якщо багато дітей збиралося, він влаштовував хокейні турніри. Ми всі грали, хоча не всі на акордеоні займалися. Були просто діти, які ні на чому не грали. Вони просто ходили. Їм подобається Ігор. Він дуже цікавий, добрий.

- А з ким жив Ігор, сам?

- Ні, у нього був помічник, але він там дуже рідко з`являвся. Він часто ходив у своїх справах.

- Як його звати?

- Андрій.

Денис розповідає, що на концертах Завадського виступало багато дітей, і не тільки з України.

- І всі жили в нього у квартирі?

- Ні, - сміється хлопчик. - Усі б не помістилися.

- А дівчата брали участь у концерті?

- Дівчата теж. Наприклад, минулого року в концерті на його День народження 20 січня брали участь дві дівчинки.

У цілому уроків як таких у Завадського не було. За репетиції напередодні концертів, проживання та інші витрати батьки юних музикантів не платили. Утім, гонорари за концерти діти теж не отримували. Такий собі бартер.

Наталя Снігірьова розповідає ще одну цікаву історію — як протягом двох тижнів їй та її чоловіку телефонували невідомі люди й пропонували написати заяву на Ігоря Завадського.

- Тобто вони були впевнені, що він розбещував нашу дитину. Водночас, вони не пропонували нам більше не пускати його туди (до Ігоря), - каже жінка. - Звісно, ми вдома влаштували паніку, спілкувалися і з Денисом і з його оточенням, і у психолога були.

Окремо телефонували й Денису. Хлопець, як усі діти, щиро розповідав про свої інтереси і мрії. Казав, що одного комп`ютера в родині замало, що йому б хотілося мати власний ноутбук.

- У той же день ввечері передзвонили чоловіку на телефон і запропонували, що з ноутбуком допоможуть, якщо ми напишемо ту заяву, - каже Наталя. - Коли я дізналася, що Ігоря затримали і з якої причини, я пожалкувала про те, що не вела хронологію всіх цих дзвінків. Я б непевно здійснювала аудіозапис...

Утім, ці дзвінки невідомих не особливо подіяли на Наталю. І 23 березня батьки, не замислюючись ні на хвилину, знову відпустили хлопця в Київ. Він мав брати участь у черговому концерті Завадського. Але не судилося...

Про творчі здобутки і погрози

На офіційному сайті Ігоря Завадського традиційно перераховані всі здобутки артиста на музичній ниві: “заслужений артист України; переможець міжнародних конкурсів у Франції, Італії, Ірландії, Іспанії; володар «Золотої медалі» (Франція); єдиний у світі володар трьох вищих призів міжнародних конкурсів акордеоністів «Золота ліра» (одна - Італія і дві - Ірландія ); перший український музикант, який потрапив до Книги рекордів Гіннеса (Канада); перший український акордеоніст у Книзі рекордів України як єдиний володар трьох "Золотих лір" - головних призів міжнародних конкурсів акордеоністів”.

За свою сольну кар`єру Завадський дав понад 1300 концертів в Україні та за кордоном: у Франції, Італії, Іспанії, Португалії, Данії, Німеччині, Австрії, Польщі, Ісландії, ОАЕ, Швейцарії, США, Канаді, Ірландії та в багатьох інших країнах світу.

“Я насправді байдужий до влади, слави, багатства, грошей. Живу в однокімнатній квартирі на Подолі. Злодії уже встигли переконатися, що в мене нічого немає, крім двох акордеонів - «Юпітера» і «Скандаллі». У мене немає автомобіля - їжджу в метро, у маршрутках і... на велосипеді. Із задоволенням граю у футбол. Мені дуже пощастило, що немає цих амбіцій. Але інші є. Наприклад, підкорити сцени усього світу, щоб мені скрізь були раді. Без творчих амбіцій артист – не артист. Усе, що заробляю на своїх концертах, відразу ж вкладаю в альбоми, диски, оренду залів та інші витрати з організації майбутніх концертів”, - розповідав акордеоніст у одному з інтерв`ю.

Чи були в талановитого музиканта вороги чи недоброзичливці? З розповідей дітей виходить, що були. - Коли я приїжджав до нього в жовтні (2011 року. — Авт.), то особисто чув погрози, - каже Денис. - До нього прийшли додому й сказали: якщо ще раз почують про нього по телевізору, радіо чи в газеті, вони допоможуть йому зробити так, що про нього більше ніде не чули.

- Хто приходив? - уточнюємо в хлопця.

- Я не знаю, тому що я не бачив, тільки чув.

Мама Денса каже, що її чоловік, який багато спілкувався з Завадським, міг би підтвердити, що музиканту дуже багато разів погрожували.

- Найбільше йому погрожували минулого року перед конкурсом в Ірландії, - додає жінка.

Водночас, Завадський ніколи не розповідав, хто йому погрожує.

- Він сказав, що це дуже погані люди і кращі мені не знати, хто це, - каже Денис.

Відповідь іншому учню не набагато відрізнялася.

- Це мої проблеми. Тобі краще у це не втручатися, - сказав музикант Данилу.

Міліція: постраждалі діти жодного стосунку до музики не мають

31 березня адвокат Завадського Євгенія Закревська, посилаючись на його слова, розповіла, що музиканта та його адміністратора впродовж семи годин били у Шевченківському райуправлінні київської міліції, щоб він написав явку з повинною. Нібито артиста навіть довелося везти в лікарню, а зараз у нього присутні всі симптоми струсу мозку. Втім, зізнання він так і не написав. За словами Завадського, сильно побили і його адміністратора Андрія, якому зламали три ребра.

Захист Завадського подав заяви в прокуратуру про порушення кримінальної справи проти міліціонерів, які, за словами музиканта, катували його разом з колегою у відділку.

Водночас у столичному главку божаться, що ніяких протиправних методів впливу - психологічних чи фізичних - міліція щодо музиканта не застосовувала.

- Я вчора особисто телефонував начальнику Київської міліції Олексію Крикуну, і він сказав, що ці повідомлення не відповідають дійсності... Адвокати обирають собі таку лінію захисту — обвинувачувати міліцію в протиправних діях, - запевняє керівник Управління зв`язків із громадськістю МВС України Володимир Поліщук. - Кримінальна справа за статтею 156 (розбещення) була порушена відносно Ігоря Завадського, його піар-менеджера чи директора і його водія. Зараз Завадський і його директор у слідчому ізоляторі. А водій перебуває на підписці про невиїзд. Начальник Київської міліції сказав, що є вся необхідна доказова база, щоби задокументувати цей злочин... Якщо учасники цієї конференції твердо кажуть, що стосовно їхніх дітей не було застосовано насильства, ми дуже радіємо з цього приводу. Утім, слідчі, які проводять розслідування цієї справи, кажуть, що серед тих дітей, з якими ця трійця знайомилися на вулицях, у макдональдсах, взагалі не було таких, які навчалися в нього чи брали консультації щодо гри на акордеоні. Була одна дитина, яка приходила під приводом гри на акордеоні. Решта постраждалих дітей, а це 11 епізодів, жодного стосунку до музичного мистецтва не мають. І це природно. Навіщо зв`язуватися з тими дітьми, батьків яких ви добре знаєте, спілкуєтеся, які особисто привозять вам додому своїх дітей?

За словами Поліщука, розбещення відбувалося у такий спосіб: спочатку показ картинок порнографічного змісту, потім статевий зв`язок. Відеодокази в міліції є, адже в рамках порушеної оперативно-розшукової справи у квартирі Завадського була встановлена камера.

За словами речника МВС, якщо слідство, прокуратура і захист погодяться на демонстрацію відео, то, зважаючи на резонанс справи, обмеженому колу могли б показати ці кадри, зокрема, і журналістам. Утім, це доволі складне процедурне питання.

Обвинувачення Завадському вже висунуто.

- Скільки йому загрожує? - поцікавилися ми у пана Поліщука.

- Може бути 5 років позбавлення волі. Хоча, здається, плануються зміни, і там передбачається до 12 років. Є інформація, що стосовно дитини були вчинені насильницькі дії. Тоді може йтися і про зґвалтування.

Ольга Ярмолюк