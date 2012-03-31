ЗМІ: Міліція 7 годин кулаками вибивала зізнання в акордеоніста Завадського

Про це розповіла газеті "Факти" адвокат Завадського Євгенія Закревська, посилаючись на слова музиканта.

Видання зазначає, що адвоката до Завадського не пускали чотири дні, і допустили тільки 29 березня.

"Тепер я зрозуміла, чому. Побачивши Ігоря, я жахнулася: на ньому були сліди побоїв, синці біля очей, на руках - сліди від наручників. За словами музиканта, відразу після затримання його і адміністратора відвезли до райвідділу міліції, де з ними почали "працювати", - розповіла Закревська.

"Мене били до четвертої години ранку. Вимагали, щоб я написав явку з повинною. Навіть після того, як я впав на підлогу, мене продовжували бити по голові... Тортури тривали сім годин", - передала вона слова музиканта.

За словами Завадського, сильно побили і його адміністратора Андрія, якому зламали три ребра.

"У самого Завадського всі симптоми струсу мозку, його постійно мучать запаморочення і нудота. Крім того, він став дуже погано бачити. Артист страждає сильною короткозорістю (у нього зір мінус 15), недавно переніс операцію по зміцненню сітківки ока. При таких проблемах сильний удар по голові легко може спровокувати відшарування сітківки. Мабуть, це і сталося", - сказала адвокат.

Вона додала, що наполягатиме на медобстеженні музиканта, оскільки при відсутності медичної допомоги він може осліпнути.

"Незважаючи на тортури, явку з повинною Завадський не підписав. До речі, за словами артиста, коли його, побитого, привезли в ізолятор тимчасового утримання, там відмовилися брати його під варту і відправили в одну з київських лікарень", - сказала адвокат.

У міліції цю інформацію спростували.

"Такого не було. Після затримання з Завадським попрацювали в райвідділі, провівши первинні слідчі дії. Ні музиканта, ні його адміністратора ніхто не бив. Після цього їх відвезли в ізолятор тимчасового утримання", - сказала прес-офіцер Шевченківського райуправління міліції Наталя Калиновська.

"Факти" також опублікували інтерв'ю матері одного з учнів Завадського, якій телефонували невідомі з вимогою написати заяву в міліцію про те, що музикант нібито розбещував її сина.

Українська правда