Зінченки намалювали ”Кульбабу на пенсії”

В останній день весни в київському ресторані «Тампопо» вклонялися кульбабці – оспівували її, писали вірші про неї, увічнювали свої відчуття на папері й полотні. Організатори - галерея «Арт-блюз» і графіті-група, запросили взяти участь у «Всесвітньому дні кульбабки» скрипальку Асію Ахат, художників Аліну Максименко і Віктора Медведєва, політика Олександра Зінченка з дружиною Іриною та інших персон, що претендують на звання світських левів столиці.

А взагалі то був дивний прес-реліз. У ньому, наприклад, зазначалося, що на захід запрошена Євгенія Губська... з чоловіком. Спочатку ми думали, хіба мало в Україні Губських, але запрошеним чоловіком виявився таки той самий народний депутат України Богдан Губський, ні більше, ні менше одна з лівих рук Юлії Тимошенко. А Євгенія – його дружина, скромна українська бізнесвумен. Ми подумали, що дуже благородно з боку нардепа писатися після своєї дружини (хапонув же десь бютівець феміністських цінностей). Щоправда, сам Губський нічим особливим себе не проявив. Він просто скромно стояв обіч (світські заходи – явно не його стихія).

Асію Ахат ми не побачили. А з перелічених персон особливо блищали подружжя Зінченків, старанно вимальовуючи кульбабу, яка лежала на келиху з червоним вином на тлі міста. Олександр творив, Ірина асистувала йому. Картина вийшла дещо сумною. Хтось із присутніх запропонував назвати роботу «Кульбаба на пенсії».

Але більше за всіх постарався незаявлений в прес-релізі шансонний співак Гарік Кричевський. У рамках конкурсу малюнків, присвячених кульбабі, він створив дивне полотно під назвою «Мій номер 245». Якби діти з колонії для малолітніх злочинців спробували написати за цією картиною твір, то, напевне, збожеволіли б. Співак зобразив перевернуті літери, жіночі губи, клапоть якоїсь невідомої жовтої субстанції. Картину продали з аукціону, спочатку оцінивши її в сто гривень. Далі накидали ще по сотні, дійшовши до чотирьохсот. Купив полотно Павло Зібров, завсідник подібних вечірок. На запитання, чому так дешево, співак, схожий на виконавця групи «Пісняри», відповів:

- Поки ця картина не вийшла за наше коло, вона коштує не дуже багато. Та варто їй залишити цей заклад...

У рамках вшановування відбувся ексклюзивний показ одягу від провідних українських дизайнерів. Ясна річ, основним лейтмотивом шоу була скромна польова квіточка, а тому превалювали жовтий, білий і чорний кольори. Щоправда, двоє нарядів були абсолютно білими. «Сива кульбаба». «Ага, ще не обдута», - зметикували кореспонденти УНІАН. Майже всі дівчата, що демонстрували моделі, мали зріст не меншео метра вісімдесяти, від чого складалося враження, що прийшов на тусовку жіночої збірної з баскетболу. Відчуття баскетбольності додала своїм приходом на свято ще одна зірка неймовірного зросту. Всі з вигуками «Маша Єфросініна! Як схудла!» кинулися до неї, а ми почали болісно напружувати пам`ять: хто це? Пригадали, коли був оголошений художник, що переміг в номінації «найгірший смак». Їм виявився телеведучий Юрій Горбунов. Тоді до нас дійшло, що Маша Єфросініна – його напарник по словоблудді в якійсь передачі.

Горбунов із задоволеним виглядом роздавав інтерв`ю. Йому явно імпонував образ патентованого хулігана. Нагороджували ще когось. Під кінець винесли торт – жовту галявину. Кульбабкова страва виявилася цілком прийнятною на смак. Але ще краще було варення з польових квітів, кілька баночок якого ми прихопили, коли залишали захід. «Це варення зроблене вашим другом», було написано на кришці. Що ж, можливо, подумали ми.

Олексій Просєкін , фото Дмитра Стаховського