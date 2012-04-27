МНС: Усі загиблі під час аварії вертольота в Румунії - українці
08:49, 27 квітня 2012Суспільство
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П`ять загиблих членів екіпажу вертольота Ка-32, який розбився в Румунії, є громадянами України.
|У Румунії розбився літак з українцями на борту
Як повідомляє прес-служба МНС України, 26 квітня орієнтовно о 17 годині поблизу населеного пункту Остров (румунський повіт Тулча) зазнав катастрофи вертоліт Ка-32, зареєстрований у Молдові на приватну компанію. На борту вертольота перебували 5 членів екіпажу - громадяни України. Всі вони загинули на місці. Причина аварії встановлюється.
Справа перебуває на особливому контролі в Посольствах України в Румунії та Республіці Молдова.
Раніше повідомлялося, що на борту вертольота був український екіпаж і молдавські пасажири. За попередніми даними, вертоліт летів із Кишинева до Туреччини.
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