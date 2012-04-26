Український вертоліт розбився в Румунії: 5 загиблих, 3 госпіталізованих

Як повідомляє ІТАР-ТАСС, п'ятеро з восьми осіб, що перебували на борту, загинули на місці, ще троє з тяжкими пораненнями доставлені до найближчих клінік.

На місце катастрофи біля населеного пункту Острів прибули медики і пожежні.

"За попередніми даними, вертоліт летів із Кишинева до Туреччини. На його борту був український екіпаж і молдавські пасажири", - повідомив директор Адміністрації обслуговування повітряного руху Румунії Богдан Дончю.

За його словами, цей апарат супроводжував другий вертоліт, який приземлився поруч з місцем катастрофи, щоб допомогти постраждалим.

Обидва вертольоти були зареєстровані в Україні.