Сьогодні постраждалим від терактів виплатять від 20 до 360 тисяч гривень

Як повідомили УНІАН в управлінні преси та інформації Дніпропетровської обласної державної адміністрації, губернатор області Олександр Вілкул видав розпорядження, яким врегульовані організаційні заходи здійснення виплат.

«Сьогодні всі постраждалі від терактів – 31 особа – отримають матеріальну допомогу. За кожною людиною закріплений співробітник служби соціального захисту для допомоги в оформленні необхідних документів. Станом на 11-ту годину вже відкрито 31 особовий рахунок, на який надійдуть кошти», – цитує управління О.Вілкула.

Залежно від тяжкості отриманих постраждалими тілесних ушкоджень, визначено розмір допомоги постраждалим.

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Так, чоловік, якому було ампутовано ліву руку, отримає 360 тис грн (200 тис грн матеріальної допомоги та 160 тис грн на придбання протеза).

Троє потерпілих із тяжкими тілесними ушкодженнями отримають по 150 тис грн. Також троє потерпілих із середніми тілесними ушкодженнями – по 50 тис грн.

Шістьом потерпілим з легкими тілесними ушкодженнями, що призвели до короткочасного розладу здоров'я, виплатять по 30 тис грн.

18 осіб з легкими тілесними ушкодженнями, які мають незначні скороминущі наслідки або із легкими ушкодженнями (без тілесних), отримають по 20 тис грн.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України виділив 1,5 млн грн для надання матеріальної допомоги постраждалим від вибухів у Дніпропетровську 27 квітня.