”Книжки - як кури...” (репортаж з Форуму видавців у Львові)

На цьогорічний Форум видавців до Львова приїхали письменники з 9 країн: Польщі, Німеччини, Австрії, Сербії, Хорватії, Болгарії, Литви, Білорусії та України. На 4 дні тут опинився весь літературний бомонд країни – письменники Юрій Андрухович, Ірен Роздобудько, Андрій Курков, брати Капранови, Любко Дереш, Марія Матіос, Сергій Жадан, Оксана Забужко, Андрій Кокотюха, Світлана Поваляєва, Леся Воронина, Віктор Неборак, Лариса Денисенко і багато інших. Вони презентували свої книги, роздавали автографи і проводили авторські вечори. Як зазначив Андрій Курков: “Українських письменників в такій кількості можна зустріти тільки у Львові – в Києві їх так багато не буває”.

Почесним гостем Форуму видавців став екс-директор Франкфуртського міжнародного книжкового ярмарку, засновник міжнародного ярмаркового руху Петер Вайдгаас. Він оприлюднив свою формулу успіху розвитку книжкового ринку: «Книжки, як кури – їм потрібні маленькі господарства та без гормонів. Справді добрі книги створюються в невеликих видавництвах і без домішок масової культури».

До речі, рішення відвідати Львівський книжковий ярмарок виникло у Вайдгааса після промови Андруховича в Лейпцигу. А от на думку останнього, Франкфуртський і Львівський ярмарки принципово нічим не відрізняються. “Це є один і той самий варіант: видавництва мають стенди, відвідувачі ходять від стенду до стенду, видавці знайомляться між собою, складають якісь угоди з авторами,” – заявив Андрухович.

Цього року на виставці було представлено понад 190 видавництв, а у програмі форуму - 286 заходів. Розширилась не тільки географія видавництв, а і їхній спектр. Але відвідувачі не завжди могли знайти потрібну літературу. Літня львів’янка, проштовхуючись між книжковими стендами, бідкалася, що немає ніякої довідки: “Мені ніхто не може підказати. Я конкретно прийшла купити одну книжку – “Собор на крові” – і я не можу її знайти.” Ірина жалілася, що не вистачає спеціальної літератури “З психології бачу багато, юридичної і економічної теж. А з хімії - буквально кілька підручників. Але ціни тут дешевші. Одну книжку в книгарні я купила за 27 гривень, тут така сама за 20 грн.” Книжки і справді коштували дешевше, але не набагато – в середньому на 3-4 грн. Студентка Ольга розповіла, що дуже малий вибір філософських книжок: “Знайшла лише гарний словник, але він коштує 300 грн. Філософом тут бути важко”.

Але в цілому, більшість гостей, учасників і відвідувачів були задоволені. Директор видавництва “Факт” Леонід Фінкельштейн розповів: “Ярмарок мені дуже і дуже подобається - і цьогорічний, і минулорічний, і, сподіваюсь, наступнорічний. На моєму стенді, як завжди, багато людей. Найповажніше журі в світі - мій читач - вибирає мене і купує книжки мого видавництва. Мені тут прекрасно.” Сам Фінкельштейн нічого придбати не планував через брак часу.

“Я вже 8 років відвідую Львівський ярмарок і щороку бачу, як він прогресує, як вдосконалюється менеджмент, вдосконалюється організація, як витончується її естетика. Навіть прес-реліз зроблено чудово, зі смаком,” – поділився своїми враженнями молодий письменник Любко Дереш.

“Диви, яка черга! Це капєц! Ми ще вчасно прийшли,” – голосно і задоволено обмінювалися думками юнаки, виходячи з виставки з повними пакетами книжок. І справді - більше 100 осіб вишукувались в чергу і чекали, поки їм вдасться купити вхідний квиток. Вхід на виставку коштував 2 грн., і українці стояли по 10-15 хвилин в черзі, щоб пройти на територію ярмарку, потім ще стільки ж, щоб потрапити власне в приміщення. Якщо українці стають в чергу за книжками, значить ми - нація, яка читає!

На відкритті форуму побувала голова Міжнародного благодійного фонду “Україна 3000” Катерина Ющенко. У рамках видавничого проекту благодійної програми “Уроки історії: Голодомор 1932-1933 років” вона взяла участь у презентації 5-ти книг з історії Голодомору.

Катерина Ющенко заявила: “Це справжнє свято української книги. Я дуже рада, що з кожним роком ця виставка стає кращою і більшою. Ми бачимо більше видань. Більше українців пишаються українською книгою”.

Президент відвідав виставку лише на третій день, проте одразу витратив на книжки 700 грн.

"Я купив два з половиною десятки книжок і потратив на них 700 гривень, а, можливо, трохи менше", - розповів Віктор Ющенко.

Не примусив себе чекати і №1 у виборчому списку блоку "Наша Україна - Народна самооборона" Юрій Луценко.

Оглянувши стенди з книжками, Луценко заявив: “Для мене книжки - це те саме, що для Віктора Ющенка бджоли. Тому, потрапивши до Верховної Ради України, я робитиму все можливе, аби популяризувати українську книгу". Так, з цьогорічного ярмарку вийшов гарний політичний майданчик.

“Справа трохи переростає наші можливості,” - бідкалися організатори Форуму. Але насправді дуже пишалися, коли, наприклад, гості запропонували дати Львову ще одну назву – Книгбург – і не лише в українському вимірі, а й в європейському.

"Тут зібралися лише свої люди - люди, які читають, які хочуть змінити цей світ на краще. Люди, які роблять все для того, щоб наші діти жили в кращому світі - справедливішому, гуманнішому і цікавішому. Книжки допомагають нам створювати цей світ, а ми створюємо книжки," – зазначила президент Форуму видавців Олександра Коваль.

Анна Ященко

Фото Андрія Чучі, Михайла Марківа, Миколи Лазаренка/УНІАН