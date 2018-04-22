Продається будинок для бідних (531378 у.о.)
Влада обіцяла збудувати під Києвом містечко для людей середнього достатку. Збудувала. Найдешевші будинки в Золочому коштують від півмільйона доларів...
Хотіли як краще
Перші відомості про те, що поряд з селами Гнідин і Вишеньки в Бориспільському районі Київської області, з`явиться містечко під назвою Золоче, з`явилися два роки тому. ЗМІ повідомляли тоді, що тут виросте містечко на 40 тисяч мешканців. Ідея будівництва Золочого належала Бориспільській райадміністрації. Планувалося, що всі зацікавлені в будівництві землевласники об`єднаються в один консорціум і зведуть місто. Передбачалося, що Золоче обійдеться приблизно в 4—5 мільярдів доларів. Обіцяли, нарівні з елітними, зводити також соціальні будинки.
Усю цю красу намічалося супроводжувати відповідним «фаршем»: побудувати підземні паркінги, школи, лікарні, магазини. Влада Бориспільського району казала, що спорудить на території містечка макаронну фабрику і завод із складання телевізорів. Передбачалося, що в місті житимуть здебільшого люди середнього рівня достатку. З того часу, як були дані ті обіцянки, минули два роки, і, звісно, ми вирішили побачити на власні очі, що ж тепер там відбувається.
Гладко було на папері
Батя забороняє тут їздити
Селище, що будується, не сплутати ні з чим: з-за повороту на трасі з`являються величезні будинки, факт існування яких немов підтверджує назву містечка: Золоче. З першого погляду зрозуміло, що ні про яке соціальне житло тут не йдеться. Як потім з`ясувалося, найдешевші особняки тут коштують від 550 тисяч доларів.
|Власники цих будинків навряд чи працюватимуть на макаронній фабриці, навіть якщо її збудують
- Ви місцевий? – питаємо у нього.
- Ні, я живу в Києві, тут у мене дача, а тут на озері рибалю.
- Як вам те, що побудували?
- Та хай будують, тільки ж вони вже до озера (Золоче – авт.) підібралися. Як рибалитиму, коли все забудують?
Під`їжджаємо до пропускного пункту, що влаштований посеред дорогі. Тут стоїть охоронець:
- Далі не можна.
- Чому не можна?
- Батя забороняє тут їздити. І фотографувати не можна.
- Це чому?
- Не знаю, так батя сказав. Раніше можна було фотографувати і їздити. Зараз – не можна.
- А що за батя?
- Ну, батя. Він тут усім завідує.
- А як його звуть?
- Не знаю. Оно телефон написаний на котеджі. Не підставляйте мене, хлопці, у мене будуть неприємності.
Справді, на зовнішній стіні котеджу висів шматок тканини з номером телефону. Списуємо цифри, заходимо в особняк, отакий скромний двоповерховий будинок сільського вчителя, покритий черепицею. Незважаючи на те, що котедж ще недобудований, в ньому живуть люди. І це, ясна річ, будівельники. П`ятеро їх живуть в одній кімнаті, тій, що облаштована трохи більше інших. Побачивши журналістів, будівельники зникають, залишається тільки один.
|Сміливець Михайло
- Михайло.
- Звідки ви?
- Із Закарпаття. А працюю тут, тут же живу.
- Подобається?
- А що, тут природа, озеро, пісок. Ось проводку зробили, їжу собі готуємо.
- А як ви тут одержуєте за свою роботу?
- Гріх скаржитися. Вистачає. Наш господар - мужик золотий.
- Ну, ясно, ми ж у Золочому. А бачили ви тут когось, кого по телевізору часто показують?
- У нас тут телевізор не показує, тільки плиту ось включаємо.
|От Михайлові б таку...
Ми все ж таки проникли в Золоче. Сьогодні все селище наповнене звуками будівництва, будівельники лазять по риштуваннях. Проте багато котеджів уже збудовані, до деяких уже заїхали господарі. Вагато котеджів тільки продаються.
|Сімдесят два будинки ще добудують
|Скромний будинок сільського вчителя?..
- Гаразд би просто котеджі тут будували, так боюся, ще обгородять це все, і тоді: прощавай, озеро, - каже мешканець Гнідина Микола. – В принципі, тільки-но заговорили про це містечко, я одразу запідозрив недобре. Олександр Лазаренко, сільський голова, запевняв, що всі питання виноситимуться на обговорення з народом. Мабуть, під «народом» він розумів власників цих котеджів. Назад ми поверталися, намагаючись не потрапляти на очі охороні: репортаж з розбитою камерою і одержаними синцями не входив у наші плани. Адже ми їхали, не чекаючи побачити тут всю цю «крутизну».
- Охорона правильно зробила, що вас не пустила, - прокоментував подію менеджер з продажу котеджного комплексу «Золоче» Роман Андрушенко.
- Чому?
- Це приватна власність.
- Чия?
- Українського Будівельного Альянсу.
Коментарі зайві. Ще Роман повідомив нам, що наразі в містечку збудовані сто двадцять будинків, планується добудувати ще сімдесят два. Ми зайшли на сайт комплексу. Виявляється, багато котеджів тут ще не куплені. Наприклад, можна придбати будинок номер 1-06, 498 квадратних метрів, всього 1.245.000 у.о. Або: будинок номер 2-01 за 1.428.970. А ось для бідних: будинок номер 1-16, 531.378 у.о. Поспішайте!
Антон Зікора