В УНІАН оселився Вересень (фоторепортаж)

Інформагентство УНІАН спільно з радіо FM 106 і телеканалом "СІТІ" розпочало новий проект «Без сантиментів – розмова з Миколою Вереснем». 15 хвилин жорсткої розмови - це формат передачі, яка щодня транслюється в радіо- і телеефірі. У нас уже побували Борис Нємцов, Віктор Пинзеник, Юрій Луценко, Степан Гавриш, Богдан Бенюк, Сергій Поярков, Андрій Курков, Влада Литовченко.

Двічі Вересень: ніхто не втік...

- Розкажіть, як ідуть справи? – звернулися ми до Вересня.

- Я записав уже близько п`ятнадцяти інтерв`ю.

- Чи цікаво Вам розмовляти з усіма цими людьми?

- Деякі з них цікаві, деякі не цікаві.

- Були якісь питання, якими Ви ставили інтерв`юйованих в безвихідне становище?

- Ніхто не втік, отже, не було.

- Як відбувається відбір гостей?

- З голови. Включаєш мозок і думаєш. Буває, ті чи інші люди приходять за моєю ініціативою, буває, їх пропонують інші люди. Крім того, у мене є команда – вона теж, буває, пропонує когось. Я ж можу погодитися, можу не погодитися з їх думкою.

- З ким важче брати інтерв`ю?

- З порожньою формою.

- Хто ж був носієм такої форми, можете сказати?

- Ні, не можу. На жаль або на щастя, це не етично.

Гендиректор УНІАН Олег Наливайко: у нас немає неприбуткових проектів

У нас уже є досвід проведення мультимедійних проектів з П`ятим каналом, і ми продовжуємо цю традицію, - говорить генеральний директор УНІАН Олег Наливайко. – Ось, два тижні тому почали працювати з FM 106. Відучора передачі транслюються на телеканалі “СІТІ”.

- Хто слухач радіопередач, для кого робляться інтерв`ю на каналі?

- «СIТІ» має, в основному, столичне покриття. «Радіо без сантиментів» транслюється практично на території всієї України. Тобто ми виходимо відразу на національний рівень. На сайті УНІАНз`явитьсяспеціальна рубрика, де можна буде слухати аудіо-файли з цими інтерв`ю. Ще думаємо про те, щоб дублювати в текстовому режимі ці інтерв`ю. Вирішуємо зараз питання щодо авторського права, оскільки поки що відсутні прецеденти, коли в таких проектах збираються відразу радіо, телебачення, інформагентство. А ще думаємо зараз, як виходити на мобільний зв`язок.

- Отакий мультимедійний підхід до особи...

- Можна і так сказати.

- Я бачу, тут швидко все закрутилося. Ще вчора в цій кімнаті сиділи наші комп`ютерники, вже сьогодні там студія.

- Так. Ми закінчили ремонт в ніч з четверга на п`ятницю, а вранці вже пройшов перший запис.

- Дозвольте трохи дьогтю. Адже якщо радіо FM 106, відоміше як «Доросле» радіо, а ще відоміше просто як "Шансон", змінює формат, то воно цілком може загубити багато своїх слухачів.

- Якби воно залишалося таким, яким було раніше, тобто в стилі «Шансон», ми б з ним працювати не стали. Передбачається, що тепер воно чимось буде схоже на радіо «Ера». А взагалі слід сказати, що будь-який ребрендинг призводить до втрати частини старих слухачів, натомість приходять нові. Тому втрати будуть, але з`являться і набутки. Проте слід сказати, що й телеканал «СITI» змінюється. Він стане серйозним каналом, а не каналом для тінейджерів, яким був донедавна.

- Ви задоволені тим продуктом, який вже випущений?

- Цілком. Наші будівельники-дизайнери змогли зробити студію, яка добре виглядає на картинці, в якій добре слухаються інтерв`ю. По-друге, ми не думали, що сюди відразу підтягнуться такі цікаві гості, а вийшло саме так. І тут треба спасибі сказати Вересню, тому що йдуть саме на нього. Перші інтерв`ю показали, що ми однозначно зайняли свою нішу.

- У скільки це все обходиться? Чи рентабельний проект?

- Звичайно. У нас в УНІАН таке правило: якщо ми запускаємо проект, то він обов`язково повинен стати прибутковим. У нас немає неприбуткових проектів. Сьогодні ми за рахунок УНІАН обладнали студію – на це пішло приблизно тридцять тисяч гривень, радіо взяло на себе витрати щодо устаткування радіотехнікою. Телеканал «CITI» забезпечив пересувну телевізійну станцію. Згідно з нашим бізнес-планом, усі свої видатки плануємо повернути до кінця року. І, відповідно, з січня проект повинен приносити прибуток.

- А далі?

- Можливо, створимо на базі всього цього студію-продакш, яка писатиме програми не тільки для «СIТI» чи для FM 106, але й для інших станцій і телеканалів. Адже УНІАН – таке місце, де з історичних і географічних умов збирається багато цікавих людей. Ми хочемо це використати. Наприклад, людина прийшла на прес-конференцію, сказала щось, а потім може записатися у Вересня. 15-20 хвилин на це завжди знайдеться. І це матиме попит.

- Кого б Ви особисто хотіли тут побачити і почути?

- Усіх, хто цікавий нашим глядачам, слухачам, читачам. До речі, цей проект міг би стартувати й раніше, але ми його спеціально дещо притримали, щоб нас не звинуватили, ніби ми його зробили під вибори. Нині тут багато політиків, але тільки-но все заспокоїться, після 30 вересня, ми чекатимем у себе в студії представників спорту, бізнесу, шоу-бізнесу.

Письменник Андрій Курков: дискомфорту я не відчуваю

- Ви щойно дали інтерв`ю Вересню. Як воно?

- Чесно кажучи, я не розумію, що таке радіо, поєднанне з телеформатом. З іншого боку, жанр ток-шоу однаково зручний і для телебачення, і для радіо. В принципі стилістика нашої розмови з Вереснем залишилася тією самою після того, як ми зняли навушники, перейшовши в телевізійний формат.

- Зараз говорите для сайту УНІАН. Відчуття не міняються?

- Принаймні дискомфорту ніякого я не відчуваю. Мені не треба спеціально розкріпачуватися для цього.

- Такі інтерв`ю допомагають пізнати себе?

- Будь-яке інтерв`ю допомагає формувати погляди, адже тебе провокують розвивати власну думку. Інтерв`ю, які я сьогодні давав, з тієї ж серії.

Політик Юрій Луценко: хочеться відповідати неказенними словами

- Студія мені сподобалася, але Микола Вересень взагалі неперевершений. Мені не сподобалися його питання, але сподобалася та атмосфера, яку він тут створив. Він завжди вміє так запитати, що хочеться відповідати неказенними словами. У будь-якій студії. І вам дуже пощастило, що він у вас тепер тут розташувався на першому поверсі.

- Ну, дак...

Антон Зікора

Фото Сергія Светлицького, Олександра Синиці