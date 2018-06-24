Хмельницьку АЕС «підірвали», побачивши викид пари

Між мешканцями Хмельниччини та сусідніх областей за принципом «одна бабка сказала» масово ширилися чутки про трагедію з «мирним атомом» на ХАЕС, що знаходиться нині в очікуванні шалених іноземних інвестицій на добудову третього і четвертого енергоблоків

Однак, на щастя, у приймальні гендиректора ХАЕС кореспондента УНІАН заспокоїли: “Невідомі особи розповсюдили інформацію про вибухи цілеспрямовано. Але ми працюємо у нормальному режимі. Два енергоблоки працюють безперебійно (енергоблок №1 Хмельницької АЕС працює на потужності 993 МВт. За минулу добу енергоблоком вироблено 22,83 млн. кВт•г електроенергії. Енергоблок №2 Хмельницької АЕС працює на потужності 907 МВт. За минулу добу енергоблоком вироблено 21,78 млн. кВт•г електроенергії. Радіаційний стан на промисловому майданчику та у прилеглих регіонах не зазнавав змін, знаходиться на рівні, відповідному нормальній експлуатації енергоблоків, і не перевищує природних фонових значень — дані інформаційного центру ВП ХАЕС на 5 червня). День Святої Трійці минув, у наших працівників хороший настрій”.

За словами колишнього міського голови Нетішина Ольги Омельчук, у даному випадку спрацював суб’єктивний фактор. “Хтось з непоінформованих журналістів побачив, як атомники викидають у повітря пару, — сказала вона. — До речі, такий процес відбувається щоночі, а інколи вдень. Тому ця біла пара, яка клубками піднімалася у небо, створюючи гучний свист, і привернула увагу немісцевих. Для нетішинців це повсякденна картинка, нічого особливого. Паніки немає ”.

На думку голови Хмельницької облдержадміністрації Василя Ядухи, за інформаційною “качкою” стоять «псевдопатріоти краю та безалаберна діяльність місцевої влади». «Хочу запевнити: жодних вибухів або змін у роботі Хмельницької АЕС не сталося. Все в нормі! Напевне, чутки породили ті люди, які звикли до безпорядків, що не так давно творилися у Нетішині. Зокрема, там п’ять років не виконувалися відповідні санітарні вимоги через бездіяльність місцевої влади», - стверджує губернатор.

Також керманич області розповів, що 29 травня був оформлений договір між Нетішинським міськвиконком та ХАЕС, який символізує тісну співпрацю. Зі свого боку атомна станція дає безкоштовно технічну воду, а місцеве житлово-комунальне об’єднання поливає нею центральні вулиці Нетішина та об’їзну дорогу, де є великі скупчення автотранспорту. Це робиться для того, щоб зробити повітря вологішим та зменшити кількість пилу. Паралельно зрошуються квітники і газони міста енергетиків. Так прописано у санітарних нормах, стверджує В.Ядуха.

Губернатор не виключає, що чутки про вибухи на ХАЕС можуть бути пов’язані з майбутніми російськими інвестиціями на добудову 3-го і 4-го енергоблоків. «До таких заходів вдаються псевдопатріоти нашого краю, котрі намагаються створити недоброзичливий інформаційний клімат. Тим паче, громадські слухання на прилеглих територіях ХАЕС, що стосувалися добудови двох енергоблоків, засвідчили: більшість подолян підтримують ідею уряду та президента щодо завершення будівництва енергоблоків ХАЕС», — наголосив він.

Наостанок В.Ядуха заявив, що на державному рівні чутки про аварію на атомній станції швидко «зам’ялися» зусиллями Міністерств закордонних справ та надзвичайних ситуацій.

Віталій Тараненко,

власкор УНІАН у Хмельницькій області.