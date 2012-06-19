Перші наслідки грецьких виборів: подешевшало золото

08:23, 19 червня 2012
Суспільство
906 0

Вартість золота дещо знизилася до кінця торгів понеділка на тлі успішного результату парламентських виборів в Греції і перемоги політичних сил, що підтримують програму бюджетної економії.

Золото

Про це свідчать дані бірж, пише РІА «Новости».

Серпневий ф'ючерс на золото в Нью-Йорку на біржі Comex за підсумками торгів втратив в ціні 0,1%, або 1,1 долара, подешевшавши до 1627 доларів за тройську унцію.

Як стало відомо після обробки 100% бюлетенів після парламентських виборів в Греції, партія "Нова демократія", яка виступає за дотримання заходів жорсткої економії, отримала 29,7% голосів і 129 місць в 300-місному парламенті країни. При цьому ліворадикальна коаліція СІРІЗА набрала 26,9% голосів і отримає 71 місце. Лівоцентристська партія ПАСОК набирає 12,3% і претендує на 33 місця. Лідер ПАСОК Евангелос Венізелос заявив в понеділок, що не слід втрачати час, і новий кабінет міністрів повинен бути сформований як можна швидше.

Тим часом, інвестори звернули увагу на заяву канцлера Німеччини Ангели Меркель, зроблену в мексиканському Лос-Кабос, де проходить саміт глав держав G20. За словами німецького лідера, новому уряду Греції не варто чекати послаблень умов надання міжнародної фінансової допомоги від "трійки" кредиторів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter