Перші наслідки грецьких виборів: подешевшало золото

Про це свідчать дані бірж, пише РІА «Новости».

Серпневий ф'ючерс на золото в Нью-Йорку на біржі Comex за підсумками торгів втратив в ціні 0,1%, або 1,1 долара, подешевшавши до 1627 доларів за тройську унцію.

Як стало відомо після обробки 100% бюлетенів після парламентських виборів в Греції, партія "Нова демократія", яка виступає за дотримання заходів жорсткої економії, отримала 29,7% голосів і 129 місць в 300-місному парламенті країни. При цьому ліворадикальна коаліція СІРІЗА набрала 26,9% голосів і отримає 71 місце. Лівоцентристська партія ПАСОК набирає 12,3% і претендує на 33 місця. Лідер ПАСОК Евангелос Венізелос заявив в понеділок, що не слід втрачати час, і новий кабінет міністрів повинен бути сформований як можна швидше.

Тим часом, інвестори звернули увагу на заяву канцлера Німеччини Ангели Меркель, зроблену в мексиканському Лос-Кабос, де проходить саміт глав держав G20. За словами німецького лідера, новому уряду Греції не варто чекати послаблень умов надання міжнародної фінансової допомоги від "трійки" кредиторів.