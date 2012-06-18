Сьогодні розпочався саміт «Великої двадцятки» в Мексиці

На порядок денний саміту в Мексиці винесені переважно теми, які увійшли у план дій "великої двадцятки", прийнятий в листопаді минулого року на саміті у Каннах, пише РБК-Україна. Це стабілізація глобальної економіки, зміцнення фінансової системи, реформування фінансового сектора.

Очікується, що канцлер Німеччини Ангела Меркель знову виступить за необхідність потужного регулювання банківського сектора. Як повідомлялося, Меркель не сподобалася пропозиція вирішити проблему боргової кризи, створивши єдиний борговий простір. Німеччина не зможе сама врятувати світову економіку і їй потрібна допомога країн G20. Як відомо, на даний момент Німеччина є основним донором двох пакетів підтримки з боку ЄС і МВФ на суму близько 240 млрд євро. Крім цього саме дії Берліна дозволили добитися списання грецького боргу перед приватними кредиторами приблизно на 100 млрд євро. "Сили Німеччини не безмежні", - зазначила Меркель, виступаючи в Бундестазі в середині червня.

На саміті будуть обговорювати і введення податку на фінансові транзакції, на чому наполягає Німеччина.

Зі свого боку країни "великої двадцятки" хочуть спонукати Німеччину і Канаду, щоб ті подбали про додаткові імпульси для економічного зростання.

Крім того, на саміті ЄС хоче донести до глав великих світових економік, що на них також лежить відповідальність за стабільність глобальної економіки. У посланні президента Європейської Ради Хермана ван Ромпея до голів усіх 27 держав ЄС напередодні саміту йдеться про те, що США, Японії і Китаю необхідно зміцнити свої економіки і провести реформи. Лідери ЄС закликали США та Японію провести адекватне скорочення витрат державного бюджету в середньостроковій перспективі. При цьому Сполучені Штати окремо попередили про небезпеку одночасного підвищення податків і скорочення витрат. Наслідки подібних кроків економіка США може відчути вже до кінця 2012 р. Китай, зі свого боку, повинен провести структурні реформи і зробити юань вільно конвертованим. Крім того, Пекіну рекомендовано поліпшити якість соціального страхування.

Так само, за ініціативою індійського головування напередодні саміту G20 в Мексиці відбудеться міні-саміт за участю лідерів Бразилії, Росії, Індії, Китаю та ПАР (БРІКС) для узгодження позицій.