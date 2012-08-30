Задля бюджетної економії армія купуватиме дешевші танки

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу заступник міністра оборони Володимир Можаровський.

«Дійсно, в держоборонзамовленні передбачена закупівля танку «Оплот». Держзамовлення на даний час скориговане, і тому, скоріш за все, у нас не буде можливості закупити танк «Оплот», зауважив В.Можаровський.

Він також повідомив, що до кінця поточного року на озброєння українських Збройних сил буде прийнято 11 зразків військової техніки. Зокрема, модернізований літак СУ-27, модернізований бойовий вертоліт МІ-24, бронетранспортер БТР-4Е, радіолокаційна станція «Малахіт» та інші види техніки. Постачання цих зразків техніки у війська планується розпочати у 2013 році.

За темою: Тайський головнокомандувач: Україна - провідна країна світу у танкобудуванні

Довідка УНІАН. Танк «Оплот» створений конструкторським бюро ім. Морозова. У 2009 році машина прийнята на озброєння української армії. Серійне виробництво машини розпочато на заводі ім. Малишева у Харкові.

Виготовлення БМ «Булат» завод імені Малишева розпочав на замовлення Міністерства оборони України в 2004 р. Створення БМ «Булат» здійснюється на базі вітчизняного танка Т-64Б, що становить основу бронетанкового парку української армії. Випуск цієї моделі завод ім. Малишева здійснював наприкінці 80-х років.