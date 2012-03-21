Тайський головнокомандувач: Україна - провідна країна світу у танкобудуванні

20 березня військова делегація Королівства Таїланд на чолі з головнокомандувачем Королівської тайської армії генералом Прают ЧАН-О-ЧА ознайомилася з бойовими можливостями українського танка “Оплот”.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та зв’язків із засобами масової інформації Міноборони, демонстраційний показ відбувся на військовому полігоні 1-ї окремої танкової бригади, дислокованої на Чернігівщині.

Екіпаж танку продемонстрував динамічні та бойові можливості техніки. Зокрема, танкісти виконали практичні стрільби зі штатного озброєння “Оплоту”.

«Я переконався в тому, що Україна є провідною країною світу в галузі танкобудівництва. Яскравим свідченням цього є танк “Оплот” – потужна, сучасна бойова машина», – зазначив головнокомандувач Королівської тайської армії.