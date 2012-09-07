У суботу в Києві відбудеться акція на підтримку ТВі

Про це УНІАН повідомили у Комітеті Незалежної медіа-профспілки України (НМПУ).

Профспілка закликає членів організації взяти участь в акціях на підтримку ТВі, що також відбудуться завтра на головних площах інших міст.

«Незалежна медіа-профспілка України виступає проти невмотивованих відключень телеканалу ТВі з кабельних мереж по всій Україні. Той факт, що канал припинили транслювати у більш як 60 кабельних мережах, свідчить про політичний тиск на ТВі під час виборчої кампанії», - наголошують у Комітеті НМПУ.

На переконання членів профспілки, дії влади засвідчили, що вона боїться резонансних розслідувань журналістів телеканалу ТВі, які викривають непрозорі й корупційні схеми діяльності можновладців.