Княжицький: Відключення ТВі відбувається за вказівкою Нацради

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.Княжицький заявив на засіданні Комітету Верховної Ради з питань свободи слова та інформації.

М.Княжицький повідомив, що на сьогодні близько 70 провайдерів кабельного телебачення у різних регіонах України відключили ТВі зі своїх мереж.

«Є інформація, що це робиться за прямої вказівки членів Нацради, а також голови Нацради Володимира Манжосова», - заявив керівник телеканалу.

На його переконання, таким чином влада намагається знищити ТВі. Він пояснив, що рейтинги ТВі на даний момент впали втричі, і це загрожує невиконанням обов'язків телеканалу перед рекламодавцями.

У свою чергу голова парламентського комітету з питань свободи слова та інформацій Юрій Стець зазначив, що історія з ТВі є повторенням ситуації з «5-м каналом» у 2004 році.

За його словами, влада хоче знищити телеканал, що надає свій ефір представникам опозиції, що подає альтернативні точки зору на події.

Також Ю.Стець звинуватив членів Нацради з телерадіомовлення в ігноруванні запрошень взяти участь у засіданнях парламентського комітету. Він нагадав членам ради, що вони зобов'язані приходити на засідання і надавати інформацію стосовно тих чи інших запитів.

Ю.Стець ініціював вивчення можливих механізмів впливів на членів Нацради з метою змусити їх відвідувати засідання комітету та надавати необхідну інформацію.

Як повідомляв УНІАН, 20 липня прес-служба ТBi заявила, що оператор кабельного телебачення «Тріолан» без будь-яких попереджень припинив трансляцію телеканалу.

Таким чином, ТBi не можуть дивитися жителі 11 міст України: Дніпропетровська, Донецька, Запоріжжя, Києва, Луганська, Одеси, Полтави, Сімферополя, Сум, Харкова і Чугуєва.

У Донецьку з 13 серпня оператор місцевого кабельного телебачення також припинив трансляцію каналу ТВі.

4 вересня голова Нацради з телерадіомовлення В.Манжосов заявив, що Нацрада проведе моніторинг провайдерів програмної послуги, які мають транслювати телеканал ТВі у своїх мережах. Він також спростував заяви, що канал відключають за вказівкою Нацради.

Сьогодні, 5 вересня, на прес-конференції в УНІАН президент ТМ «Тріолан» Роман Сальников повідомив, відключення телеканалу ТВi в кабельній мережі, що працює під маркою «Тріолан», відбулося з технічних причин, і могло бути спровоковане самим телеканалом.