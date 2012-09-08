У Харкові й Житомирі заборонили акцію на підтримку ТВі

У Харкові та Житомирі заборонили проведення акцій на підтримку ТВі сьогодні.

Про це повідомляє Українська правда.

Рішення про заборону ухвалили місцеві окружні суди.

Позови до суду подали виконавчий комітет Житомирської міськради і управління Міністерства внутрішніх справ в Житомирській області, у Харкові - міськрада.

У Києві в суботу така акція запланована на 12:00 на Михайлівській площі.