У Харкові й Житомирі заборонили акцію на підтримку ТВі

10:51, 08 вересня 2012
Суспільство
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Рішеннями судів заборонено проводити акції на підтримку телеканалу.

Генеральний директор ТВі Микола Княжицький заявив про тиск на телеканал з боку податкових органів

У Харкові та Житомирі заборонили проведення акцій на підтримку ТВі сьогодні.

Про це повідомляє Українська правда.

Рішення про заборону ухвалили місцеві окружні суди.

Позови до суду подали виконавчий комітет Житомирської міськради і управління Міністерства внутрішніх справ в Житомирській області, у Харкові - міськрада.

У Києві в суботу така акція запланована на 12:00 на Михайлівській площі.

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