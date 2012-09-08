У Харкові й Житомирі заборонили акцію на підтримку ТВі
10:51, 08 вересня 2012Суспільство
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Рішеннями судів заборонено проводити акції на підтримку телеканалу.
У Києві акція підтримки відбудеться на Михайлівській
У Харкові та Житомирі заборонили проведення акцій на підтримку ТВі сьогодні.
Про це повідомляє Українська правда.
Рішення про заборону ухвалили місцеві окружні суди.
Позови до суду подали виконавчий комітет Житомирської міськради і управління Міністерства внутрішніх справ в Житомирській області, у Харкові - міськрада.
У Києві в суботу така акція запланована на 12:00 на Михайлівській площі.
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