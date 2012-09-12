Уряд затвердив проект бюджету-2013 із розрахунку зростання ВВП на рівні 4,5%
12:05, 12 вересня 2012Суспільство
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Кабінет міністрів України на засіданні у середу, 12 вересня, затвердив проект Закону України «Про державний бюджет на 2013 рік», виходячи із прогнозного зростання ВВП на рівні 4,5%.
Кабмін визначився з цифрою
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив представник секретаріату уряду журналістам.
Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України погіршив прогноз зростання ВВП за підсумками 2013 року порівняно з 2012 роком до 3,4% (раніше, за песимістичним сценарієм розвитку економіки, уряд прогнозував зростання ВВП у 2013 році на рівні 4,5% - УНІАН). Про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров у вступному слові на сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів.
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