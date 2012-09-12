Уряд затвердив проект бюджету-2013 із розрахунку зростання ВВП на рівні 4,5%

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив представник секретаріату уряду журналістам.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України погіршив прогноз зростання ВВП за підсумками 2013 року порівняно з 2012 роком до 3,4% (раніше, за песимістичним сценарієм розвитку економіки, уряд прогнозував зростання ВВП у 2013 році на рівні 4,5% - УНІАН). Про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров у вступному слові на сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів.