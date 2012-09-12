Уряд погіршив прогноз зростання ВВП у 2013 році

Кабінет міністрів України погіршив прогноз зростання ВВП за підсумками 2013 року порівняно з 2012 роком до 3,4% (раніше, за песимістичним сценарієм розвитку економіки, уряд прогнозував зростання ВВП у 2013 році на рівні 4,5% - УНІАН).

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров у вступному слові на засіданні Кабінету міністрів у середу, 12 вересня.

«Ми прогнозуємо, що порівняно з 2012 роком ВВП (у 2013 році – УНІАН) зросте на 3,4%. Таким чином, доходи зведеного бюджету досягнуть майже 0,5 трильйона гривень, що на 8% більше, ніж доходи 2012 року», - сказав М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України розраховує проект державного бюджету на 2013 рік за песимістичним сценарієм.

На сайті відомства повідомляється, що під час обговорення проекту бюджету наступного року з керівниками громадських рад заступник міністра фінансів України Сергій Рибак заявив, що «зростання реального ВВП у 2013 році очікується на рівні не менш як 4,5%».

Саме такий прогнозний рівень ВВП вказаний як песимістичний сценарій у чинній постанові Кабінету міністрів України щодо прогнозу основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2013 і 2014 роки.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік розрахований, виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП на рівні 3,9%, інфляції - на рівні 7,9%.

Зростання реального ВВП за 2011 рік, за даними Держстату, становило 5,2%.