У проект бюджету-2013 заклали дефіцит на рівні 1,65% ВВП

Кабінет міністрів України затвердив проект державного бюджету на 2013 рік з доходами 394,6 млрд грн, що на 6,4% більше від плану на 2012 рік, і видатками з сумою кредитів, що надаються, - 434,6 млрд грн, що на 6,3% більше від плану на поточний рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр фінансів України Юрій Колобов на прес-конференції у середу, 12 вересня.

За його словами, планується, що дефіцит держбюджету становитиме 27,8 млрд грн, що відповідає 1,65% ВВП (без урахування дефіциту НАК «Нафтогаз України»).

Міністр повідомив, що у проекті закладено суму компенсації за різницю в тарифах для «Нафтогазу», але він не уточнив її. При цьому Ю.Колобов зазначив, що на поточний рік ця цифра становить 12 млрд грн, з яких на 6 млрд грн вже випущено облігацій внутрішньої державної позики, друга половина суми компенсації для НАКа поки що не затребувана.

Також у 2013 році уряд має намір надати держгарантії на загальну суму 16 млрд грн, що відповідає 1% ВВП.

Ю.Колобов уточнив, що проект бюджету на 2013 рік розрахований, виходячи із затверджених урядом ще у 2011 році макропоказників, зокрема, зростання ВВП – 4,5%, показника номінального ВВП – 1,688 трильйона грн, інфляції – 5,9%.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України на засіданні у середу, 12 вересня, затвердив проект Закону України «Про Державний бюджет на 2013 рік», виходячи з прогнозного зростання ВВП на рівні 4,5%.

При цьому раніше, у вступному слові на засіданні Кабміну в середу, прем'єр-міністр Микола Азаров сказав, що Кабмін погіршив прогноз зростання ВВП за підсумками 2013 року порівняно з 2012 роком до 3,4%.

Довідка УНІАН. Згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2012 рік» (з поправками), доходи бюджету плануються на рівні 370,799 млрд грн, зокрема, доходи загального фонду - 319,651 млрд грн, видатки - 396,683 млрд грн, зокрема видатки загального фонду - 344,248 млрд грн.

Граничний рівень дефіциту держбюджету на 2012 рік запланований на рівні 25,130 млрд грн.

Бюджет розрахований, виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП за підсумками 2012 року на рівні 3,9%, прогнозу номінального ВВП - 1,5 трлн грн, інфляції - на рівні 7,9%, курсу гривні - 8 грн за один долар.