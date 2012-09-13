Янукович доручив Порошенку визначити місце для LNG-терміналу

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві повідомив прем'єр-міністр Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган.

Він зазначив, що сьогодні вони разом із Президентом України Віктором Януковичем дали доручення міністрам економіки двох країн розглянути пропозицію України, щоб Туреччина взяла участь у будівництві LNG-терміналу на території України, й аналогічну пропозицію Туреччини щодо будівництва LNG-терміналу на її території.

Р.Ердоган підкреслив, що потрібно розглянути, який проект дасть кращий результат при найменших витратах.

У свою чергу В.Янукович зазначив, що на сьогоднішній день немає однозначної відповіді, але він сподівається, що її буде отримано найближчим часом.

За словами Президента, співпраця з Туреччиною в енергетичній сфері є надзвичайно перспективною. «Ми розглядатимемо питання, як об'єднати наші зусилля для здійснення ефективних енергетичних проектів», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня 2010 року було створено ДП «Національний проект «LNG-термінал», яке має скоординувати роботу з будівництва терміналу з приймання скрапленого природного газу обсягом 10 млрд куб. м на Чорноморському узбережжі України до 2014 року.

30 січня 2012 року компанія Socoin завершила розробку техніко-економічного обгрунтування (ТЕО) проекту «LNG-термінал».

Кабінет міністрів на засіданні 8 серпня затвердив ТЕО будівництва в Україні терміналу з приймання скрапленого природного газу (LNG-термінал).

Згідно з ТЕО, проект може бути реалізований впродовж 49 місяців. Перші обсяги газу можна буде одержати вже в 2016 році.

Приблизна вартість будівництва LNG-терміналу становить 846 млн євро. Частка України в проекті становитиме 25%+1 акція.

На сьогодні потенційними місцями розташування терміналу є 5 майданчиків: наземний LNG-термінал - майданчик біля Одеського припортового заводу в районі порту «Южний» (Одеська область), наземний LNG-термінал - майданчик біля нафтового терміналу ВАТ «Укртранснафта» в районі порту «Южний»; наземний LNG-термінал у районі м. Очаків (Миколаївська область); наземний LNG-термінал у береговій зоні Березанського лиману (Миколаївська область); офшорний LNG-термінал у районі м. Одеса (у відкритому морі).

Наприкінці серпня ц.р. перший віце-прем'єр-міністр України Валерій Хорошковський повідомив, що Туреччина запропонувала Україні брати участь у будівництві LNG-терміналу на своїй території

«Турецька сторона запропонувала Україні приєднатися до створення нового терміналу на території Туреччини. Ключовими партнерами тут виступають Турецька державна компанія Botas (аналог українського «Нафтогазу») й приватна компанія Egagas, яка володіє одним із діючих LNG-терміналів у Туреччині», - сказав В.Хорошковський.