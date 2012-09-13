Янукович: Україна чекає від Туреччини конкретних пропозицій

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України Віктор Янукович сказав на засіданні українсько-турецької Стратегічної ради високого рівня.

«Треба активізувати цю роботу», - наголосив Президент.

Також велику увагу він приділив співробітництву між Україною і Туреччиною в енергетичній галузі.

Водночас, Президент зауважив, що обидві країни мають розвивати відносини в усіх напрямках, які становлять обопільний інтерес.

В.Янукович підкреслив, що в Україні велику увагу приділяють переговорам щодо підписання угоди про вільну торгівлю з Туреччиною. Він висловив сподівання, що в остаточному варіанті документу будуть максимально ураховані інтереси двох країн.

Президент також висловився за розвиток співпраці між Україною і Туреччиною на регіональному рівні.