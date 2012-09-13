Ціни на квартири у Києві йдуть на «дно»

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив голова Національної ради Ріелторської палати України (РПУ) Олександр Бондаренко на прес-конференції у четвер.

«Ніякого катастрофічного зростання в найближчому майбутньому не буде», - сказав він.

За словами О. Бондаренка, на сьогодні нічого суттєвого на ринку нерухомості не відбувається.

«Ми спокійно, невеликими темпами йдемо на «дно» - до найнижчих цін, які можуть бути на ринку нерухомості... До кінця року ця тенденція не зміниться, якщо не відбудеться якихось катастрофічних подій у державі, які суттєво змінять картину», - додав він.

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О.Бондаренко уточнив, що вплинути на ринок нерухомості можуть ігри на валютному ринку, спрямовані на підвищення курсу долара.

Проте, на думку голови Нацради РПУ, якщо долар не перевищить позначку в 8,5 грн, такі курсові коливання суттєво на ринку житла не позначаться.

Водночас, у країні як і раніше відсутні чинники, які здатні пожвавити ринок, - доступна іпотека (під 10-11% річних) і зростання доходів населення.

На думку експерта, враховуючи ці обставини, в найближчі півроку ринок житла буде стабільним, обвалу цін на житло також очікувати не варто.

У свою чергу президент Спілки фахівців з нерухомого майна України (СФНУ) Олександр Рубанов вважає, що за підсумками цього року вартість житла в столиці знизиться в середньому на 10-12%.

Президент СФНУ зазначив, що до кінця року можна очікувати певного пожвавлення на ринку житла, а також збільшення кількості операцій. Цьому сприятимуть введення податку на нерухомість, що планується з 1 січня 2013 року, а також набуття чинності новими правилами реєстрації речових прав на нерухомість, процедурні моменти яких досі залишаються неясними.

Експерти також зазначають, що планована емісія доларів у США не матиме суттєвого впливу на український ринок нерухомості. А коментарі про підвищення вартості житла, пов'язане з цим, вони називають спробою розігріти ринок.

«При стабільному доларі виявляється інтерес до ринку. І навпаки, при девальвації ринок починає стагнувати й інтерес зникає, відповідно, й вартість нерухомості знижується», - додав О. Рубанов.

За даними О.Бондаренка, на первинному ринку столиці на околицях середня вартість житла становить близько 1 тис. дол./кв.м, ближче до центру - 1,5 тис. дол./кв.м. На вторинному ринку житла Києва вартість квартир стартує від 1,5 тис. дол./кв.м.

За оцінками СФНУ, в серпні середня вартість житла на вторинному ринку столиці зросла на 0,52% - до 1804 дол./кв.м.

На кінець серпня середня вартість «гостинки» в Києві становить 52,8 тис. дол., однокімнатної квартири - 70,8 тис. дол., двокімнатної квартири - 97 тис. дол., трикімнатної квартири - 125 тис. дол.