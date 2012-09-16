Хорошковський у Криму видав бажане за дійсне
12:26, 16 вересня 2012Суспільство
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Проект Закону про Державний бюджет України на 2013 рік ще не зареєстровано у Верховній Раді.
Хорошковський, схоже, сказав неправду
Згідно з інформацією сайту ВР, останній законопроект з тих, що надійшли до парламенту, за даними на 12.00 16 вересня, зареєстрований 14 вересня.
Разом з тим, за інформацією ЗМІ, перший віце-прем'єр-міністр України Валерій Хорошковський у Криму повідомив, що Кабінет Міністрів своєчасно вніс законопроект про Держбюджет на 2013 рік до ВР.
"Ми подали бюджет в рамках конституційних термінів (до 15 вересня), але він, безумовно, буде вимагати певного доопрацювання", - цитує першого віце-прем'єра Українська правда.
Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 12 вересня схвалив проект Держбюджету на 2013 рік.
Документ мав бути внесений до Верховної Ради не пізніше за 15 вересня.
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