У Підмосков’ї відбудеться другий «Український молодіжний форум Росії»

Про це власному кореспонденту УНІАН в РФ повідомив член оргкомітету УМФР Олександр Двоєконко (м.Саратов).

«Український молодіжний форум Росії – це неформальна спільнота українських молодіжних організацій та окремих активістів, яка виконує роль координуючого органу розвитку українського молодіжного руху на території Російської Федерації. З 5 по 7 жовтня 2012 року ми проводимо черговий, вже другий з’їзд», - сказав О.Двоєконко.

За його словами, метою заходу є згуртування української молоді Росії та розвиток українського молодіжного діаспорного руху в РФ. Це відбуватиметься шляхом налагодження співпраці та координації поміж українськими молодіжними осередками та окремими активістами в Росії, а також налагодженні співпраці представників української молоді Росії та світових українських молодіжних організацій, додав він.

За інформацією О.Двоєконко, у програмі Форуму запланована презентація молодіжних об‘єднань, їх досягнень, а також обговорення механізмів роботи та пропозицій з удосконалення роботи з молоддю. Крім того, в освітній частині заплановані ряд тренінгів і семінарів. Також відбудеться «круглий стіл» з представниками провідних українських організацій Росії та Посольства України в РФ.

Культурну програму буде представлена в святковому концерті «Кришталеві джерела» за участю молодіжних виконавців з України та Росії.

Він також повідомив, що цього року вперше партнером Форуму стало Міністерство закордонних справ України, яке частково профінансувало захід. Серед партнерів також Національний культурний центр України в Москві, Регіональна громадська організація «Українці Москви», Національно-культурне об’єднання українців «Криниця» м. Пушкіно, Українська Всесвітня Координаційна Рада та Молодий Народний Рух.

«УМФР не переслідує жодних політичних цілей, а лише є інструментом координації, згуртування та просування українських молодіжних ініціатив в Російській Федерації, налагодження співпраці української молоді Росії з громадськими організаціями світу», - наголосив О.Двоєконко. При цьому він додав, що використання будь-якої партійної символіки та політичної агітації на форумі суворо забороняється.