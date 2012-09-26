Росія передала Україні копії раніше невідомих віршів та малюнків Шевченка

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабміну, документи передав прем’єр-міністру України Миколі Азарову керівник Федерального агентства у справах СНД, співвітчизників, які мешкають за кордоном, та з питань міжнародного гуманітарного співробітництва Костянтин Косачов.

Це, зокрема, вірші Кобзаря російською мовою, копії його малюнків.

Він підкреслив, що Україна зацікавлена в спільній підготовці до святкування ювілею Кобзаря, та висловив впевненість, що і Росія, і країни СНД візьмуть участь у відзначенні 200-річчя Тараса Шевченка.

К.Косачов запропонував сприяння в організації в ході підготовки до ювілею виставок, присвячених творчості Кобзаря, до яких можливо залучити архівні документи, які є в Росії.