Також 2 тисячі 180 українців отримали різні ордени та медалі.

Президент України Володимир Зеленський з початку російського вторгнення 24 лютого присвоїв звання Герой України 70 захисникам.

Про це глава держави сказав у відеозверненні у соціальній мережі Facebook.

"Сьогодні підписав указ про відзначення державними нагородами України 161 нашого захисника, з них - 40 посмертно", - наголосив президент.

Також він сказав, що підписав указ про присвоєння звання Герой України 12 військовослужбовців, з них - 8 посмертно.

Крім того, президент провів зустріч з бійцями особливого призначення Національної поліції України "КОРД" і відзначив їхні дії нагородами, подякував за службу і захист мирних міст та за допомогу армію.

"Всього за дні повномасштабної війни вже 70 нашим захисникам присвоєно звання Герой України, 2 тисячі 180 українців нагороджені орденами, медалями за мужність, порятунок співслужбовців та цивільних, за ефективні дії з оборони нашої держави", - заявив президент.

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