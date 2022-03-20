Президент Франції знову підтвердив підтримку України.

Президент Франції Еммануель Макрон і президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови обговорили перспективи завершення війни, розпочатої Росією.

Про це повідомляє BFM TV.

Зокрема, президенти Франції і України знову провели телефонну розмову, через два дні після їхнього попереднього дзвінка.

Макрон підтвердив Зеленському підтримку України і готовність Франції докласти більше зусиль з європейськими партнерами.

Президенти обох країн обговорили ймовірні перспективи виходу з кризи.

Йшлося про звільнення українських територій і про порятунок людей.

У відеозверненні Зеленський, коментуючи перемовини з Макроном, зазначив:

"Говорив сьогодні з президентом Французької республіки Макроном про нашу взаємодію, про пошуки рішення для миру, для звільнення наших територій, для порятунку наших людей. Впевнений, ви розумієте, що переговори не є простими і приємними, але вони необхідні, бо це про життя. Україна завжди шукала мирного рішення, тим більше ми зацікавлені у мирі зараз, бо це ми рахуємо кожного вбитого, бо це для нас має значення кожна зруйнована родина, кожен зруйнований будинок, бо ми українці, і для нас людина безцінна".

Нагадаємо, раніше Макрон заявив, що Франція повинна готуватися до "війни у Європі".

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