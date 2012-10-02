Рада схвалила введення електронних паспортів

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення в цілому закону «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» проголосували 233 народних депутата з 308 зареєстрованих в сесійній залі.

Закон передбачає, що Паспорт громадянина України є документом, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України на території України. Паспорт громадянина України оформляється всім особам, починаючи від народження та незалежно від віку, на кожні 10 років. Паспорт громадянина України виготовляється у формі картки, що містить безконтактний електронний носій. Оформлення і видача паспорта громадянина України здійснюються розпорядником Реєстру. Паспорт громадянина України видається не пізніше, ніж через 30 календарних днів з дня оформлення заяви-анкети на його отримання або не пізніше, ніж через 10 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети на його термінове отримання. До паспорта громадянина України вноситься така інформація: назва держави; назва документа; ім’я особи; стать; громадянство; дата народження; унікальний номер запису в Реєстрі; номер документа; дата закінчення строку дії документа; дата видачі документа: уповноважений суб’єкт, що видав документ (код); місце народження; відцифрований образ обличчя особи; відцифрований підпис особи.

Паспорт громадянина України містить напис українською мовою "Паспорт громадянина України є власністю України".

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон є документом, що посвідчує особу, підтверджує громадянство України особи, на яку він оформлений, за кордоном і дає право цій особі на виїзд з України і в’їзд в Україну.

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон оформляється особам, які не досягли шістнадцятирічного віку, на чотири роки, а особам, які досягли шістнадцятирічного віку, - на 10 років. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон виготовляється у формі книжечки, правий форзац якої містить безконтактний електронний носій, та складається з м’якої обкладинки, 32 сторінок та сторінки даних.

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон здійснюється в Україні - розпорядником Реєстру; за кордоном - ЗДУ.

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон містить напис українською та англійською мовами: "Паспорт громадянина України для виїзду за кордон є власністю України" і текст українською та англійською мовами: "Іменем України Міністр закордонних справ України просить усіх, кого це може стосуватися, усіма можливими засобами полегшити поїздку пред’явника паспорта, надавати йому необхідну допомогу та захист".

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон видається заявникові не пізніше, ніж через 30 календарних днів з дня оформлення заяви-анкети на його отримання або не пізніше, ніж через 10 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети на його термінове отримання.

Дипломатичний паспорт виготовляється у формі книжечки, правий форзац якої містить безконтактний електронний носій, та складається з м’якої обкладинки, 32 сторінок та сторінки даних.

Посвідчення водія є документом, що посвідчує особу та її спеціальний статус у частині підтвердження права його власника на керування транспортними засобами. Посвідчення водія виготовляється у формі картки, що містить безконтактний електронний носій.

Посвідчення водія видається на строк, встановлений відповідно до вимог міжнародних договорів України.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус, видані до дня набрання чинності цим Законом, є чинними до закінчення строку їх дії та не підлягають обов’язковій заміні.

Посвідчення водія, що були видані з використанням зразка бланка, затвердженого органом виконавчої влади Союзу Радянських Соціалістичних Республік, припиняють свою дію з 1 січня 2014 року.

Розбудова інфраструктури Єдиного державного демографічного реєстру здійснюється на базі Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування.

За видачу громадянам паспорта громадянина України, що передбачений цим Законом, вперше державне мито не стягується.