Ріелтори помітили, чим відрізняються нинішні вибори

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив президент Асоціації фахівців із нерухомості України (АФНУ) Сергій Злидень на прес-конференції.

«Ці вибори відрізняються від інших виборів тим, що на ринок нерухомості вони ніяк не вплинуть. Якщо попередні, докризові, вибори ознаменовувалися тим, що в період виборів виникала фінансова активність, і гроші, які витрачалися на виборах, направлялися й на ринок нерухомості (це стосувалося й оренди), то цього року такого ми точно не спостерігаємо... Цього року ринок нерухомості не відчув від виборів ніяких інвестицій», - сказав президент АФНУ.

«Ми думаємо, що ринок буде стабільним. Швидше за все, ціни залишаться такими ж, і тенденції на ринку збережуться такі, як зараз існують. Це поступове збільшення кількості транзакцій і поступове збільшення купівельного попиту на цьому ринку», - додав С.Злидень.

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У свою чергу керівник комітету АФНУ з інформаційних технологій, сервісів, аналітики і МЛС Едуард Бразас зазначив, що інфляційні очікування впливають на те, що протягом року населення активно купує житло, але попит не перемістився у вищу цінову категорію. При цьому спекулятивного попиту на квартири не спостерігається.

За інформацією АФНУ, найбільший попит як і раніше спостерігається на житло вартістю до 100 тис. дол., при цьому двокімнатні квартири за популярністю витісняють однокімнатні. Більшою популярністю зараз користуються квартири на первинному ринку, а особливо у введених в експлуатацію будинках.

«Психологічний тиск негативних очікувань післявиборного періоду на ринок певну дія має... Ми очікуємо, що сезонний попит у листопаді-грудні підтримає кількість операцій на поточному рівні, а з нового року ми трохи відкотимося, оскільки чинник сезонності зіграє, а іншого чинника поки на ринку немає», - додав Е.Бразас.

За даними АФНУ, середня вартість житла економ-класу на вторинному ринку Києва становить 1 557 дол./кв. м. Вартість оренди житла в столиці в середньому обійдеться в 624 дол. на місяць.