Захарченко впевнений на 100%, що караванський стрілець - Мазурок

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко сьогодні журналістам перед початком засідання Кабінету міністрів.

"Правоохоронні органи не чинять ніякого тиску на родичів. Вони були допитані відповідно до законодавства", - сказав В.Захарченко.

Він зазначив, що правоохоронні органи на 100% впевнені, що саме Я.Мазурок вчинив злочин у ТРЦ "Караван".

"Я, коли робив першу заяву, що у нас є підозрювана особа, то казав, що у нас проведено низку експертиз. В тому числі ДНК, експертизу з відбитків пальців та решту експертиз. Після їх проведення експерти надали стовідсоткові висновки, що це якраз та людина", - наголосив В.Захарченко.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня в столичному ТРЦ «Караван» невідомий розстріляв трьох приватних охоронців і одного тяжко поранив.

Міліція порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство).

5 жовтня міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко заявив, що особу злочинця встановлено, і вживаються заходи з його затримання.

За словами голови МВС, вбивцею охоронців у ТРЦ "Караван" є уродженець Львівської області, 1974 року народження на ім'я Ярослава Мазурок, який працював у приватних охоронних структурах, він кандидат у майстри спорту з боксу.

Пізніше у ЗМІ з’явилася інформація про обшук у квартирі родичів підозрюваного, який був проведений з порушенням законодавства. Також, за даними ЗМІ, після того, як співробітники міліції покинули після обшуку квартиру, її власнику було викликано карету швидкої допомоги, оскільки його було побито.